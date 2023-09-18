دوري أبطال آسيا: استقبال حاشد لرونالدو في طهران

طهران: حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله الى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الايراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016، وذلك بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، اثر هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

لكن المصالحة تمت في آذار/مارس الماضي بوساطة صينية وقام الاتحاد القاري للعبة بإلغاء قراره السابق، وبالتالي السماح لأندية الدولتين اللعب بنظام الذهاب والاياب عندما توقعهما القرعة وجها لوجه.

بيد أن جماهير بيرسيبوليس لن تنعم بمشاهدة رونالدو (38 عاماً) في أرضية ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لتسعين ألف متفرج (18:00 ت غ)، لان الاتحاد القاري انزل عقوبة بالفريق الإيراني على خلفية قيامه بنشر تغريدة جدلية على حسابه على إنستغرام عام 2021، فمنع الجمهور من حضور مباراة واحدة في المسابقات الآسيوية.

وصل لاعبو النصر الى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من “وحدة النخبة” المتخصّصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع “فارزيش 3” الإيراني الرياضي، فيما يُعدّ حضور نجم من طراز رونالدو نادراً بسبب العزلة الدبلوماسية للبلد الآسيوي.

وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها “أهلاً وسهلاً”، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

وبحسب صور نشرتها قناة “برس تي في”، شوهد رونالدو يتسلم سجادتين إيرانيتين من النوع الفاخر من قبل رئيس نادي بيرسيبوليس.

ونشر أحد المواقع وصول حافلة نادي النصر الى الفندق الذي سيقيم فيه اللاعبون والجهاز الفني وسط حشود كبيرة من الإيرانيين الذين راحوا يلتقطون الصور.

وقال نافيد برهانيفار البالغ من العمر 28 عاماً وهو من انصار رونالدو “انه أمر مثير للغاية!” معربا عن أمله “بمباراة جميلة” بين نجوم النصر ونادي بيرسيبوليس.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة الى النصر الذي خسر امام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.

ويضمّ النصر في صفوفه أيضا البرازيليين تاليسكا ومالكوم و السنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والإسباني إيمريك لابورت.

(أ ف ب)