دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يكتسح بريست بسباعية نظيفة ويعبر إلى ثمن النهائي

باريس: اكتسح باريس سان جرمان الفرنسي مواطنه بريست 7-0 الأربعاء في إياب الملحق، مجددا انتصاره عليه بعدما غلبه ذهابا 3-0، وتأهل بذلك إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجّل برادلي باركولا (20) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (39) والبرتغالي فيتينيا (59) وديزيريه دويه (64) والبرتغالي نونو منديش (69) ومواطنه غونسالو راموش (76) وسيني مايولو (86) أهداف باريس سان جرمان.

ويواجه فريق العاصمة الفرنسية في ثمن النهائي إما ليفربول الإنكليزي أو برشلونة الإسباني.

ووصل فريق المدرب لويس إنريكي بهذا الانتصار إلى 19 مباراة تواليا من دون خسارة ضمن جميع المسابقات، تخللها 15 انتصارا وأربعة تعادلات.

كما حافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام بريست منذ كانون الثاني/يناير 1985 (1-3)، محققا انتصاره الثامن عشر من آخر 19 مواجهة بينهما.

افتتح باركولا التسجيل بعدما استلم كرة طويلة خلف دفاع بريست المتقدم من الإسباني فابيان رويس، فاخترق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ورواغ المدافع العاجي لوك زوغبي قبل إيداع الكرة الشباك (20).

وأضاف كفاراتسخيليا الهدف الثاني بمتابعته من مسافة قريبة عرضية من الجهة اليمنى لعبها البرتغالي جواو نيفيش وحوّل مسارها باركولا (39).

وأصاب نيفيش العارضة بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء (45+3).

وفي الدقيقة 57 سنحت فرصتان خطيرتان للضيوف، ردّ الأولى القائم الأيمن بعد تسديدة بيار ليس-ميلو، فيما تكفّل حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما في التصدي للثانية برأسية القائد برندان شاردونيه.

وانهار بريست بشكل كامل في الدقائق الموالية، وتلقى خمسة أهداف افتتحها فيتينيا بتسديدة أرضية زاحفة ركنها من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى (60).

وأضاف البديل غير المراقب دويه الهدف الرابع بمتابعته إلى داخل الشباك تمريرة البديل الآخر راموش (64).

وتكفّل منديش بتسجيل الهدف الخامس بتحويله بسهولة من مسافة قريبة عرضية من المغربي أشرف حكيمي (69).

وفي الدقيقة 76، ردّ دويه الجميل لراموش ووضعه بتمريرة من الجهة اليسرى في مواجهة المرمى المشرع مضيفا الهدف السادس.

واختتم البديل الشاب مايولو مهرجان الأهداف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى يسار حارس مرمى الضيوف (86).

(أ ف ب)