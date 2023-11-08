دوري أبطال أوروبا: تأهل ريال مدريد وبايرن لدور الـ16 وفوز مثير لكوبنهاغن على مانشستر يونايتد

حقق كوبنهاغن الدنماركي فوزا مثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 4 3/، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع كوبنهاجن رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن غلطة سراي التركي صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بايرن ميونخ على ضيفه غلطة سراي التركي 2/1.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، ليضمن التأهل للدور المقبل بالعلامة الكاملة.

ريال مدريد الإسباني يهزم براغا البرتغالي بثلاثية ويضمن بلوغ دور الستة عشر

ضمن ريال مدريد الإسباني بلوغ دور الستة عشر من البطولة وذلك عقب فوزه على سبورتنغ براغا البرتغالي 3 / صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالبطولة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني، الذي تعادل مع يونيون برلين الألماني، وبفارق تسع نقاط كاملة عن سبورتنغ براغا صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل يونيون برلين الألماني الترتيب برصيد نقطة واحدة.

مارتينيز يقود إنتر ميلان الإيطالي للفوز على سالزبورغ النمساوي

فاز إنتر ميلان الإيطالي على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 1 / صفر.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان من ضربة جزاء في الدقيقة .85

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الأول.

على الجانب الأخر تجمد رصيد ريد بول سالزبورج عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل بنفيكا الترتيب بدون رصيد.

وكانت مباريات الجولة ذاتها، قد شهدت فوز سوسيداد على بنفيكا في وقت سابق من يوم الأربعاء 3 /1.

أرسنال يهزم اشبيلية بثنائية وإيندهوفن ينعش أماله في دوري أبطال أوروبا

حقق أرسنال الإنجليزي فوزا مقنعا أمام اشبيلية الإسباني وتغلب عليه 2 / صفر، كما فاز إيندهوفن الهولندي على لانس الفرنسي 1 / صفر.

وارتفع رصيد أرسنال إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد اشبيلية عند نقطتين وتراجع إلى المركز الرابع الأخير.

وارتفع رصيد إيندهوفن إلى خمس نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف لانس صاحب المركز الثاني.