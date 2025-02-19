دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يجدد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثية لمبابي ويبلغ ثمن النهائي

مدريد: قاد الفرنسي كيليان مبابي ريال مدريد الإسباني إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيله ثلاثية في مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب الملحق ليخرح فائزا 3-1.

وجدد ريال مدريد حامل اللقب فوزه بعد أن تغلب على منافسه 3-2 في عقر داره الأسبوع الماضي.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية، جاءت أهداف مبابي في الدقائق 4 و33 و61، في حين سجل الإسباني نيكو غونساليس هدف الشرف لسيتي (90+2).

ويلتقي ريال مدريد في ثمن النهائي جاره أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن الألماني بموجب القرعة التي ستسحب الجمعة.

وأجرى مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا خمسة تغييرات على التشكيلة التي خاضت مباراة الذهاب، فأشرك المهاجم المصري عمر مرموش أساسيا، لاسيما بعد تألقه في نهاية الأسبوع الماضي بتسجيله ثلاثية في مرمى نيوكاسل خلال فوز فريقه اللافت برباعية نظيفة، في حين جلس هدافه النروجي إرلينغ هالاند على مقاعد البدلاء.

وتعرض هالاند لإصابة طفيفة في ركبته خلال مباراة نيوكاسل وقد جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين إلى جانب صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين.

(أ ف ب)