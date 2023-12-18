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دوري أبطال أوروبا: قرعة دور الـ16

منذ 58 دقيقة

عرض نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

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باريس: فيما يأتي نتيجة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم التي سُحبت الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة في مدينة نيون السويسرية:

بورتو البرتغالي مع أرسنال الإنكليزي

نابولي الإيطالي مع برشلونة الإسباني

باريس سان جرمان الفرنسي مع ريال سوسييداد الإسباني

إنتر الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني

أيندهوفن الهولندي مع بوروسيا دورتموند الألماني

لاتسيو الإيطالي مع بايرن ميونيخ الألماني

كوبنهاغن الدنماركي مع مانشستر سيتي الإنكليزي

لايبزيغ الألماني مع ريال مدريد الإسباني

تقام مباريات الذهاب في 13 و14 و20 و21 شباط/ فبراير والإياب في 5 و6 و12 و13 آذار/ مارس.

(أ ف ب)

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