دوري أبطال أوروبا: لنس يصدم أرسنال

لنس (فرنسا): قلب لنس الفرنسي تخلف امام ضيفه أرسنال الانكليزي الى فوز 2-1 الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وانتزع لنس الصدارة من ارسنال بالذات رافعا رصيده الى 4 نقاط مقابل 3 للفريق اللندني ونقطتين لاشبيلية الاسباني وواحدة لايندهوفن الهولندي بعد تعادل الاخيرين 2-2.

والخسارة هي الاولى لارسنال هذا الموسم في مختلف المسابقات.

تقدم الفريق اللندني بواسطة مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس اثر تمريرة من بوكايو ساكا (14)، ثم خسر ارسنال جهود الاخير بداعي الاصابة ويحوم الشك حول مشاركته في مباراة القمة ضد مانشستر سيتي في الدوري المحلي نهاية الاسبوع الحالي.

ونجح لنس في ادراك التعادل عن طريق ادريان توماسون قبل ان يمنحه ايلي واهي هدف الفوز الثمين (69).

وكان لنس دفع رقما قياسيا للتعاقد مع واهي (20 عاما) مطلع الموسم الحالي.

وكان ارسنال استهل مشواره في مسابقة دوري الابطال الذي يعود اليها بعد غياب ستة مواسم، بفوز عريض على ايندهوفن 4-صفر في الجولة الاولى.

في المقابل، كان لنس يخوضها للمرة الاولى منذ عام 1998، علما بانه عاد بالتعادل من اشبيلية 1-1 في الجولة الاولى.

وفي المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة، تعادل اشبيلية مع مضيفه ايندهوفن 2-2.

بعد شوط اول سلبي، افتتح الفريق الاندلسي النتيجة بواسطة الصربي نيمانيا غوديلي في الدقيقة 68.

وحمي وطيس اللعبة في الدقائق الاخيرة من المباراة التي شهدت ثلاثة اهداف جديدة، بدأت بادراك ايندهوفن التعادل بواسطة لوك دي يونغ (86 من ركلة جزاء)، ثم تقدم اشبيلية مرة جديدة بواسطة المغربي يوسف النصيري بعدها بدقيقة قبل ان يخطف جوردان تيزي التعادل لايندهوفن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

(أ ف ب)