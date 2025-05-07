رياضة | تقارير رياضية

دوري أبطال أوروبا: نشر أكثر من ألفي شرطي في باريس لمباراة سان جرمان وأرسنال

منذ 21 دقيقة

حجم الخط
0

باريس: سيتم نشر أكثر من ألفي شرطي في باريس، الأربعاء، للسهر على الأمن خلال مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي على ملعب “بارك دي برانس”، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تمثل المباراة فرصة تاريخية للنادي الباريسي للتأهل إلى نهائي المسابقة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه.

ومن المتوقع أن تجذب هذه المباراة حضورا جماهيريا كبيرا وسيكون ملعب “بارك دي برانس” ممتلئا عن آخره، كما من المتوقع تواجد حضور جماهيري كبير في ارجاء الملعب.

وإذا قدر لسان جرمان حسم المواجهة في صالحه (تقدم ذهابا خارج ملعبه 1-0)، فإن انصاره قد يتوجهون الى جادة الشانزليزيه للاحتفال بالحدث.

وفي هذا السياق، خططت قيادة الشرطة لتعبئة “أكثر من الفي شرطي حول الملعب، وكذلك في أماكن التجمع المعتادة في باريس والضواحي الداخلية، وكذلك في محطات القطارات والخطوط التي من المحتمل أن تستوعب المتفرجين والمشجعين”.

وحذرت الشرطة من أنه “لن يتم التسامح مع أي تجاوزات”، وسوف يتم وضع “نظام حماية حول بارك دي برانس” وآخر حول “الشانزليزيه (من 7 إلى 9 ايار/ مايو)، كجزء من التدابير التحضيرية المرتبطة باحتفال إحياء ذكرى 8 مايو 1945”.

وأصرت قيادة الشرطة على أن “حاملي التذاكر فقط سيكونون قادرين على الوصول إلى المحيط الآمن الذي سيتم إقامته حول الملعب”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بورنموث يهزم أرسنال 2-1 ويعزز آماله الأوروبية
3 - مايو - 2025
ميرينو يعود لتدريبات أرسنال قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
28 - أبريل - 2025
ماتيتا لاعب بالاس يحرم أرسنال من الفوز ويترك ليفربول على أعتاب لقب دوري إنكلترا
23 - أبريل - 2025
أرسنال يهزم إبسويتش 4-صفر ويؤجل تتويج ليفربول بالدوري
20 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية