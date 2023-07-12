دوري أبطال أوروبا.. “ويفا” يحقق في شغب رافق مباراة ماكابي حيفا الإسرائيلي بعد هتاف “فلسطين”- (فيديو)

فاليتا: بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء إجراءات تأديبية بعد تعطل مباراة فريق ماكابي حيفا الإسرائيلي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد هامرون سبارتانز في مالطا عقب هتافات “فلسطين، فلسطين” من قبل مشجعين محليين.

وارتفعت التوترات مساء الثلاثاء بعدما تقدم الضيوف بهدفين، حيث ألقى مشجعو ماكابي المشاعل النارية على أرض ملعب “سنتيناري ستاديوم” في تاكالي ردا على هتافات المشجعين المحليين.

وتوقفت على إثرها المباراة لمدة 30 دقيقة.

11/07/2023, Hamrun Spartans🇲🇹 v Maccabi Haifa🇮🇱, troubles after Hamrun fans were chanting “Palestina, Palestina” pic.twitter.com/ygkQJzGLv8 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 12, 2023

11.07.2023, Hamrun Spartans🇲🇹 – Maccabi Haifa🇮🇱, troubles after Hamrun fans were chanting “Palestina, Palestina” https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/p7PDtUAO7H — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 11, 2023

11.07.2023, Hamrun Spartans🇲🇹 – Maccabi Haifa🇮🇱, troubles after Hamrun fans were chanting “Palestina, Palestina” https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/3JTIJGOEKX — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 11, 2023

واتهم ويفا كلا الناديين بـ “إلقاء اجسام غريبة” و”الشغب” من قبل مشجعيهما. وواجه ماكابي تهما إضافية بشأن “إشعال ألعاب نارية” و”أعمال تخريب”.

تم اعتقال خمسة من المشجعين الإسرائيليين، وفقا لـ “تايمز” الإسرائيلية.

وذكرت “مالطا توداي” أن اثنين اعترفا، الأربعاء، بالذنب في محكمة محلية.

وأضافت أن الشرطة أبلغت المحكمة أن الرجلين اعتقلا بعد إلقاء المشاعل وأنه تم العثور على ثلاث مشاعل أخرى عند تفتيشهما.

وحكم على الرجلين بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 يورو (334 دولارا) لكل منهما. وقالت الشرطة في وقت سابق إن المشجعين الذين فتشوا عند مدخل الملعب تبين أنهما كانا يهرّبان مشاعل بملابسهما الداخلية.

وفاز ماكابي بالمباراة 4-0 ومن المقرر أن تقام المواجهة الثانية في 18 تموز/يوليو في إسرائيل.

وشنت القوات الإسرائيلية هذا الشهر عملية عسكرية كبيرة استمرت ليومين في جنين بالضفة الغربية وتُعد الأكبر منذ سنوات.

(أ ف ب)