دوري أبطال إفريقيا: تأهل تاريخي لنواذيبو الموريتاني إلى دور المجموعات

نواكشوط: حقق نواذيبو الموريتاني إنجازاً تاريخياً ببلوغه دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، برغم تعادله مع ضيفه ريال باماكو المالي 1-1 الاحد في إياب الدور الثاني على ملعب “شيخا ولد بيديا” في نواكشوط.

واستفاد بطل موريتانيا من فوزه العريض ذهابا 3-0 في باماكو، ليلحق بركب الدور ثمن النهائي.

واستمرت المباراة سلبية حتى الدقائق العشر الأخيرة حتى نجح شيخ كيتا بتسجيل هدف التقدم للفريق الزائر (82)، لكن زميله موسى كوني أدرك التعادل للفريق الموريتاني بالخطأ في مرمى فريقه (90+2).

وخطف الهلال السوداني بطاقة التأهل بعد تغلبه على ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي 2-1 على ملعب العبدي في مدينة الجديدة المغربية. وكان الفريقان تعادلا سلباً في لقاء الذهاب في لواندا.

وقدم الفريق السوداني بقيادة المدرب فلوران إيبينغي من الكونغو الديمقراطية مستوى قوياً منذ بداية اللقاء وتمكن من افتتاح التسجيل بتسديدة صاروخية بعيدة عبر ياسر مزمل بعد خمس دقائق من صافرة البداية.

وعزز محمد عبد الرحمن “غربال” تقدم الفريق الأزرق اثر فاصل مهاري مميز (35). وقلص الفريق الأنغولي النتيجة في الدقيقة 80.

وودع الأهلي بنغازي الليبي المنافسات بعد خسارته أمام مضيفه أسيك ميموزا العاجي 1-2 في أبيدجان. وكان الفريقان تعادلا ذهابا 0-0 في مدينة سوسة التونسية.

وتقدم أصحاب الأرض اولاً عبر كريديولا مفوسي (10)، وأدرك سالم روما التعادل للأهلي (20). وأعاد مفوسي التقدم لميموزا مستثمرا خطأ قاتلاً من الحارس مراد الوحيشي (41).

وبلغ سيمبا التنزاني الدور عينه بصعوبة بالغة، على حساب باور ديناموز الزامبي بعد تعادلهما 1-1 في دار السلام. واستفاد سيمبا من أفضلية تسجيل الأهداف خارج أرضه بعد تعادلهما ذهابا 2-2.

وتقدم الزامبيون عبر اندي بويلي (17)، وأدرك شيبوني كوندواني التعادل للفريق التنزاني خطأ في مرمى فريقه (75).

وتأجل لقاء شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه بو رينجرز السيراليوني ليقام الاثنين بسبب تأخر وصول بعثة الأخير الى الجزائر في الوقت المحدد.

وكان بطل الجزائر عاد بفوز عريض ذهاباً 3-1.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور مجموعات (ثمن النهائي) الجمعة في مقر الاتحاد الافريقي “كاف” في القاهرة.

أما الفرق المتأهلة حتى الآن فهي: الأهلي حامل اللقب وبيراميدز من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد وصيف بطل النسخة السابقة من المغرب، تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، ماميلودي صنداونز من جنوب افريقيا، ميدياما من غانا، بترو أتلتيكو من أنغولا، سيمبا ويانغ أفريكانز من تنزانيا، جوانينغ غالاكسي البوتسواني، أسيك ميموزا من ساحل العاج، نواذيبو من موريتانيا، والهلال من السودان.

(أ ف ب)