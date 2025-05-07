دوري الأبطال.. سان جيرمان يجدد فوزه على أرسنال ويبلغ النهائي الثاني في تاريخه لملاقاة إنتر

باريس: جدد باريس سان جيرمان الفرنسي فوزه على ضيفه أرسنال الإنكليزي عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه ضاربا موعدا مع إنتر ميلان الإيطالي في ميونيخ.

وتقدّم سان جيرمان بهدفي الإسباني فابيان رويس (27) والمغربي أشرف حكيمي (72)، وأهدر له البرتغالي فيتينيا ركلة جزاء (69)، فيما اكتفى أرسنال بهدف بوكايو ساكا (76).

وكان سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع تواليا فاز 1-0 ذهابا على ملعب الإمارات في لندن.

وسيلعب النادي الباريسي ثاني نهائي له في المسابقة الأوروبية العريقة بعدما خسر الأول عام 2020 أمام بايرن ميونيخ الألماني، وسيلاقي في 31 مايو/ أيار الحالي إنتر الذي أقصى برشلونة الإسباني الثلاثاء.

“نريد المزيد”

قال قائد سان جيرمان الدولي البرازيلي ماركينيوس “نريد المزيد، المهمة لم تنته بعد”.

وأضاف في تصريح لقناة “كانال بلوس”: “إنها مشاعر رائعة. قدمنا عملا جميلا لنستحق هذا التأهل، ويجب أن نستمتع لأقصى حد. أنجزنا المهمة بالوصول إلى النهائي، لكن الأمر لم ينته بعد”.

بدوره، أشاد حكيمي بمدربه الإسباني لويس إنريكي قائلا “لويس إنريكي صنع فريقا عظيما”.

وتابع “المدرب قام بعمل رائع منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان، لقد بنى فريقا كبيرا. كثير من الناس لم يؤمنوا بنا، لكننا وصلنا. عملنا كثيرا، نحن فريق، نحن عائلة، نستحق هذه اللحظة، مع جميع الجماهير، مع كل الباريسيين”.

وبعدما فكّ عقدة أرسنال في المباراة الماضية في لندن بعد خمس مواجهات سابقة انتهت اثنتان منها بالخسارة وثلاث بالتعادل، جدّد سان جيرمان فوزه على الـ”غانرز” وحقق انتصاره الثاني عليه، والأول في ملعب “حديقة الأمراء” بعد تعادلين في 1994 و2016.

وأضاف النادي الباريسي أرسنال إلى قائمة ضحاياه الإنكليز في المسابقة الأوروبية الأعرق هذا الموسم، بعدما فاز على مانشستر سيتي في دور المجموعة الموحدة، وأقصى ليفربول وأستون فيلا في طريقه إلى نصف النهائي.

وسقط أرسنال أمام خصم فرنسي في بلاده للمباراة الثالثة تواليا، بعد مواجهتي رين في 2019 ولنس في 2023، بعدما تفادى الخسارة في المباريات الـ13 السابقة على الأراضي الفرنسية.

ودخل إنريكي المباراة من دون هدافه الدولي عثمان ديمبيليه في التشكيلة الأساسية، على الرغم من إعلان “جاهزيته” بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في لقاء الذهاب.

ومع إشراك برادلي باركولا بدلا من ديمبيليه، أبقى إنريكي على اللاعبين العشرة الأساسيين الآخرين الذين حققوا الانتصار في ملعب الإمارات.

في المقابل، عاد الغاني توماس بارتي إلى خط وسط أرسنال بعد غيابه عن اللقاء السابق بسبب الإيقاف، فيما أشرك مدربه الإسباني ميكل أرتيتا مواطنه ميكل ميرينو في الوسط أيضا على حساب البلجيكي لياندرو تروسار.

بداية قوية لأرسنال ودوناروما يتألق

وبدأ أرسنال المباراة وكاد يفتتح التسجيل في ثلاث مناسبات عبر رأسية قريبة لديكلان رايس مرت بجوار القائم الأيمن (3)، وتسديدة من مسافة قريبة للبرازيلي غابريال مارتينيلي أبعدها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما قبل أن يشتتها الدفاع (4)، وتسديدة قوية للقائد الدولي النروجي مارتن أوديغارد من حافة المنطقة أبعدها العملاق الدولي الإيطالي إلى ركنية (8).

ولاحت أمام سان جيرمان أولى الفرص عبر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بتسديدة من على مشارف المنطقة قريبة من القائم الأيمن (17).

وافتتح سان جيرمان التسجيل من ركلة حرة جانبية انبرى لها فيتينيا داخل المنطقة فأبعدها بارتي برعونة برأسه فوصلت إلى رويس عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه وراوغ المهاجم مارتينيلي وسددها قوية ارتطمت بجسم المدافع وليام صليبا وسكنت الزاوية اليسرى للحارس الإسباني دافيد رايا (27).

وهذا الهدف الأول للدولي رويس ضمن دوري الأبطال في مباراته الـ46.

وأنقذ رايا فريقه من الهدف الثاني بعد خطأ في التمرير في نصف ملعب سان جيرمان، فوصلت الكرة إلى برادلي باركولا الذي راوغ لاعبا وسدد لكن الحارس الإسباني تصدى لكرته (30).

وانتظر أرسنال الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 62 لتهديد مرمى سان جيرمان فعليا بتسديدة خطيرة من الجناح ساكا تألق دوناروما في التصدي لها.

وردّ الفريق الباريسي بسرعة عبر حكيمي لكن تسديدته لم تكن قوية بالنسبة إلى رايا (63)، إلا أن المفاجأة كانت بالعودة بعد دقيقتين إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” الذي أشار إلى وجود لمسة يد على مايلز لويس-سكيلي بعد تسديدة لحكيمي.

لكن فيتينيا أهدر فرصة إنهاء المباراة بتسديدة ضعيفة إلى يمين رايا الذي ارتمى على الجهة عينها وأبعد الكرة إلى ركنية (69).

ديمبيليه يترك بصمته

وأشرك إنريكي ديمبيليه لتعزيز الهجوم بدلا من باركولا بعدما أدخل أرتيتا الإيطالي ريكاردو كالافيوري وتروسار (69 و70).

وبعد دقيقتين على دخوله، تبادل ديمبيليه الكرة مع حكيمي داخل المنطقة فأنهى الأخير الأمور بنفسه بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية بيمناه على يسار رايا (72).

وأعاد ساكا بعض الأمل إلى أرسنال حينما استغل كرة عرضية للبديل تروسار ارتطمت بالمدافع الاكوادوري وليان باتشو فتهيأت أمام الجناح الدولي الإنكليزي الذي تابعها داخل الشباك (76).

لكن ساكا نفسه أهدر فرصة التعادل في المباراة حين وصلته عرضية قوية سددها فوق المرمى المشرّع بعد خروج دوناروما منه (79).

وردّ سان جيرمان بهجمة مرتدة وتسديدة من ديمبيليه أبعدها رايا (81)، كما حاول حكيمي من بعيد لكن تسديدته جاءت قريبة من المرمى (82).

لكن الفريق الإنكليزي الذي جرّد ريال مدريد الإسباني من اللقب في ربع النهائي والذي بخروجه يُنهي الموسم من دون ألقاب، لم يتمكن من العودة في الدقائق الأخيرة.

(أ ف ب)