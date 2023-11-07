دوري الأبطال: سيتي ولايبزيغ يتأهلان للثمن النهائي وخسارة برشلونة وباريس سان جيرمان

مدن أوروبية: حسم مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب تأهله الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الحادية عشرة توالياً، وذلك بفوزه الرابع توالياً الذي جاء على حساب ضيفه يونغ بويز السويسري 3-0 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة التي حسمت بطاقتها الثانية لصالح لايبزيغ الألماني بفوزه على النجم الأحمر الصربي 2-1.

وسبق لسيتي أن تغلب على الفريق السويسري في معقله 3-1 خلال الجولة الماضية بفضل ثنائية للنروجي إرلينغ هالاند الذي كان على الموعد الثلاثاء أيضاً بثنائية أخرى.

وعزز سيتي صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الذي ضمن بدوره تأهله الى ثمن النهائي للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه النجم الأحمر بهدفين لهدف.

وفي المقابل، تجمد رصيد كل من الفريقين الصربي والسويسري عند نقطة يتيمة.

شاختار يُلحق ببرشلونة الهزيمة الأولى ويسمح لبورتو باللحاق به

فشل برشلونة الإسباني في حسم تأهله الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لأول مرة منذ موسم 2020-2021، وذلك بعد تلقيه الهزيمة الأولى وجاءت على يد “مضيفه” شاختار دانييتسك الأوكراني 0-1 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

في مباراة أقيمت على ملعب “فولكسبارك شتاديون” في هامبورغ (المانيا) حيث يخوض شاختار مبارياته البيتية بسبب الغزو الروسي لبلاده، كان برشلونة بحاجة الى تحقيق فوزه الرابع توالياً من أجل ضمان بطاقته الى ثمن النهائي لأول منذ 2020-2021 حين انتهى مشواره على يد باريس سان جرمان الفرنسي.

لكن شاختار فاجأه في مباراة لم يقدم خلالها رجال تشافي هرنانديس شيئاً يذكر، ما جعل الفريق الأوكراني يستحق النقاط الثلاث بفضل الهدف الذي سجله دانيلو سيكان في الدقيقة 40.

وتجمد رصيد فريق تشافي عند 9 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف فقط عن خصمه المقبل بورتو الثاني الذي تغلب بدوره على أنتويرب.

ميلان يسجل انتصاره الأول على حساب باريس سان جيرمان… ودورتموند يعتلي الصدارة

وفي روما سجل ميلان الإيطالي انتصاره الأول في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفاز على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2 / 1 الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

واعتلى بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل الإنجليزي 2 / صفر.

وفي المباراة الأولى ، تقدم المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار بهدف لسان جيرمان في الدقيقة التاسعة ثم تعادل المهاجم البرتغالي رافاييل لياو لميلان في الدقيقة 12 ثم أحرز المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، أنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه نيكلاس فولكروج في الدقيقة 26 .وفي الشوط الثاني، أضاف دورتموند الهدف الثاني عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 79

ويتصدر دورتموند ترتيب المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط مقابل ست نقاط لسان جيرمان في المركز الثاني وخمس نقاط لميلان في المركز الثالث وأربع نقاط لنيوكاسل في المركز الرابع.

أتلتيكو مدريد يتمسك بالصدارة بسداسية في مرمى سلتيك

وفي مدريد بقي اتلتيكو مدريد الاسباني متمسكا بصدارة المجموعة الخامسة بفوزه الساحق على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 6-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.,

وكان الفريقان تعادلا 2-2 في غلاسكو قبل أسبوعين.

في حين انتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بفوز لاتسيو الايطالي على فينورد روتردام الهولندي 1-صفر.

وعلى الملعب الاولمبي في روما، تغلب لاتسيو على فينورد ليثأر لخسارته في الجولة الماضية 1-3 وينتزع من منافسه المركز الثاني.