«دوغما 95»… حين تخلع السينما أقنعتها وتهمس بالصدق بلا مكياج

ليست «دوغما 95» حركة سينمائية فحسب، بل حالة وعي، تمردت على السائد لا طلبًا للدهشة، بل لاستعادة ما ضاع من الحقيقة خلف عدسة مشذّبة. تأسست هذه الحركة على يد لارس فون ترايير وتوماس فينتربرغ، لكنها ما لبثت أن أصبحت، بمرور الوقت، مرآة قلقة تسأل السينما عن صدقها، لا عن تقنيتها. عشر وصايا بسيطة، لكن قاسية، وضعتها الحركة لتمتحن صبر الفنان أمام إغراءات التجميل والافتعال. لم تكن قواعد بقدر ما كانت نذرًا ضد الزيف، ضد صناعة الوهم. من بين كل أدوات الفيلم، الكاميرا في «دوغما 95» ليست أداة رصد بل امتدادا عصبيا للحدث. العدسة محمولة، تتحرك بحرّية، لا لأن المخرج يرغب في حيوية بصرية، بل لأنه لا يثق بالثبات. الصورة المرتعشة في فيلم Festen إنتاج 1998 إخراج الدنماركي توماس فينتربرغ، لا تعكس توتر الشخصيات فحسب، بل توتر الحقيقة نفسها، وهي تحاول أن تُقال بعد طول صمت. نشعر كما لو أننا هناك، شهودًا على جريمة لا نعرف إن كنا متواطئين فيها أو مجرد ضحايا لها. وفيلم Festen، يُعد أول عمل رسمي ضمن حركة «دوغما 95»، وقد نال إشادة نقدية واسعة بسبب التزامه الصارم بقواعد الحركة من حيث التصوير، الأداء، والإخراج، ما جعله حجر الأساس لما ستصبح لاحقًا واحدة من أكثر التجارب السينمائية جرأة وصدقًا في نهاية القرن العشرين.

في فيلم The Idiots، إنتاج 1998 إخراج لارس فون ترايير تصبح الكاميرا أكثر استفزازًا، تقتحم، تلتصق، تتلصص، ولا تمنح المتلقي فرصة للانسحاب. الفوضى البصرية ليست خللاً بل مقصودة، كأنها دعوة للتماهي مع شخصيات تتخلى عن دورها الاجتماعي وتكشف قبح العادي. يُعد هذا الفيلم ثاني عمل يُنتج رسميًا ضمن حركة «دوغما 95»، وقد أثار جدلًا واسعًا عند صدوره بسبب موضوعه الصادم، وأسلوبه الفني الصارم الملتزم بقواعد الحركة، وخاصة في ما يخص استخدام الكاميرا المحمولة، والإضاءة الطبيعية، وغياب الموسيقى التصويرية. الفيلم يُعتبر تجربة راديكالية في مساءلة الحدود بين التمثيل والواقع، كما يُعد واحدًا من أكثر أفلام فون ترايير تجريبية وجدلًا في مسيرته.

أما فيلم Mifune إنتاج 1999، وهو من إخراج سورين كراك-يعقوبسن فتقدم دوغما 95 وجهًا مختلفًا للريف والضوء الطبيعي، وتخلق الحركة البطيئة مناخًا بصريًا يبدو أكثر وداعة، لكنه لا يخلو من اضطراب خفي، كما لو أن الكاميرا تمشي على أطراف أصابعها كي لا تزعج هشاشة المشهد. هذا الفيلم يُعد جزءًا من حركة «دوغما 95» ويتبع قواعدها الفنية الصارمة، حيث يركز على الواقعية والبساطة في السرد والتصوير، ويستعرض موضوعات إنسانية عميقة من خلال قصة رجل يعود إلى قريته ليعتني بأخيه المعاق، مكتشفًا قيم الحياة البسيطة والعلاقات الإنسانية الأصيلة.

الموضوعات والأفكار

في قلب أفلام «دوغما 95» لا يكمن الحكي، بل الكشف. الكشف لا عن حدث، بل عن هشاشة البنى التي تؤطر حياة البشر: العائلة، المجتمع، الجسد، السلطة، والسؤال الأخلاقي. الموضوعات التي تتناولها الحركة لا تُقدَّم بوصفها أطروحات فكرية، بل باعتبارها ارتجاجات داخل بنية الواقع نفسه. ولهذا يبدو كل فيلم وكأنه لحظة مواجهة جذرية مع ما تم السكوت عنه طويلاً.

في فيلم Festen، تتجسد العائلة البرجوازية لا كملاذ بل كقناع هش. حفل عيد الميلاد الذي يُفترض أن يكون احتفاءً بالحياة يتحول إلى منصة كشف: الابن يكشف عن اغتصابه من قبل الأب، والجميع يُجبر على الوقوف أمام المرآة. لا محاولة لتجميل الكارثة، بل العكس: كل مشهد يمعن في تعرية الانسجام الكاذب. ما يُعرَض ليس الحدث وحده، بل الصمت الذي كان يحميه، والأعراف التي صاغت حوله ستارًا كثيفًا من الإنكار.

أيضا لا يقف فيلم The Idiots عند حدود الفضيحة الأخلاقية، بل يغوص في العبث الاجتماعي. أشخاص يتظاهرون بالإعاقة، لا سخرية من المعاقين، بل رغبة في خرق القواعد. الفيلم يحوّل الجنون إلى استراتيجية وعي. إلى أي مدى يمكن للفرد أن يتحرر من تمثيله الاجتماعي؟ من قناع السويّ؟ هل الجنون المزعوم هو شكل من أشكال الأصالة؟ هذه الأسئلة، لا تُطرَح بشكل مباشر، لكنها تنفجر من كل مشهد كما لو أن الشخصيات تلهث بحثًا عن هوية لا يمكن تعريفها.

أما فيلم Mifune، فيأخذ مسارًا أكثر حميمية. هو ليس تمردًا صاخبًا، بل انسحابا من المدينة إلى القرية، من العقلانية المنظمة إلى العفوية الإنسانية. بطل الفيلم لا يواجه مؤسسة، بل يعود إلى جوهر العلاقات: أخ معاق، بيت طفولي، لحظات استعادة لما اعتقد أنه فقده. الفيلم لا يقدّم حلاً، بل يقترح معنى جديدًا للانتماء، للحياة البسيطة التي لا تحتاج إلى تبرير.

مساحة للارتطام بالحقيقة

فكريًا، أفلام «دوغما 95» لا تتبنّى خطابًا، بل تخلق مساحة للارتطام: ارتطام الإنسان بالحقيقة كما هي، بلا تزويق. لا مكان للرومانسية، لا للحب المثالي، لا للبطولة الخارقة. فقط بشر، يخطئون، يتألمون، يصمتون حينًا ويصرخون حينًا آخر. هذه السينما لا تعلّق على الحياة، بل تغمر نفسها فيها، حتى تبدو أحيانًا بلا وسيلة نجاة. إنها، في جوهرها، محاولة لالتقاط التجربة البشرية وهي ترتجف، لا وهي تستعرض. السينما هنا لا تُعدّ مرآة لما نعرف، بل لما نخاف أن نراه.

الصورة وقد خلعت مكياجها

في أفلام «دوغما 95»، إدارة التصوير ليست مجرّد اختيار تقني، بل هي موقف فلسفي من الحقيقة. الكاميرا المحمولة، المفروضة بنص القاعدة الثانية من بيان الحركة، لا تأتي لتضفي طابعًا عصريًا على الصورة، بل لتكسر وهم السيطرة البصرية. في Festen، الكاميرا تتلوّى بين الشخصيات، تُفاجئنا بزواياها المرتبكة، لا لتجعلنا نرى بل لنُرغَم على أن نشهد. حركة العدسة ليست محايدة، بل مشحونة بانفعال ما، كما لو أنها تسجّل تحت التهديد.

أما في The Idiots فإن الكاميرا تفقد أي اعتبار للمسافة الآمنة، تقترب حتى الخنق، تلتقط الارتجاف، البصق، التنهيدة، وتترك المشاهد في حيرة: هل نحن نراقب أم نتطفل؟ التصوير هنا ينتمي إلى سينما الحدّ الأقصى: الحد الأقصى من القرب، من الانكشاف، من الحرج.

وفي Mifune الكاميرا تتنفس مع الطبيعة، تمشي خلف الشخصيات في طرق ترابية، تدخل البيوت الخشبية بإضاءة تخشى أن تعبث بظلٍّ على الجدار. لا زينة، لا مصابيح إنتاج، فقط ضوء الشمس وضوء العائلة.

هذا كله يتصل بما يمكن تسميته «إستراتيجية الإيقاع الخام». فهذه الأفلام لا تُقطّع كي تُرضي التوقع السردي، بل تترك المشهد يتنفس بطوله الكامل. في Festen، التوتر يتصاعد لأن المشهد لا ينتهي، لأن الكاميرا ترفض أن تغلق باب الغرفة قبل أن يُقال كل شيء. وفي The Idiots الإيقاع يتلوّن بانفعال الشخصيات: حين تصرخ، تتسارع الصورة؛ وحين تنكفئ، يتمدد الزمن. أما في Mifune، فالإيقاع أشبه بلحظة قراءة صامتة: لا تُسرع، ولا تُبطئ، بل تتبع نبضًا داخليًا يعكس إعادة اكتشاف الذات.

الضوء، بدوره ليس وسيلة بل قيمة. القاعدة الرابعة من البيان تحظر الإضاءة الاصطناعية، وهذا ما يجعل كل مشهد محكومًا بشروط الواقع: شمس، شمعة، مصباح متعب في سقف قديم. لكن النتيجة ليست فقرًا بصريًا، بل صدقًا بصريًا. الإضاءة في Festen تعكس قسوة الحقيقة: وجوه مبللة بالعرق والقلق في صالة مغلقة. وفي The Idiots، الضوء يهرب أحيانًا من الكاميرا كما تهرب الحقيقة من اللغة. أما في Mifune، فالضوء رقيق، كما لو أن الطبيعة ترأف بما تبقى من الطمأنينة.

في هذا السياق، تصبح الإضاءة لحظة صدق أكثر منها أداة جمالية. ليست الإضاءة هنا للزينة أو للإبهار، بل لفضح ما كان يمكن إخفاؤه، لترك الظل يؤدي دورًا لا يقل أهمية عن الضوء. الضوء في دوغما 95 ليس فقط ما يُظهر، بل ما يَكشف، وما يضعنا وجهًا لوجه أمام هشاشة الوجود البشري، دون قناع.

الارتجاف كبيان فني

أسلوب «دوغما 95» لا يُبنى على فكرة الإتقان، بل على طقوس التفكيك. تفكيك الزخرف، تفكيك التوقع، تفكيك اللغة السينمائية نفسها. ولهذا تُمنَع الموسيقى التصويرية، ليس لأنها بلا قيمة، بل لأنها تتدخل. الصوت يجب أن يكون ما يسجّله المكان، لا ما يُضاف إليه. الضوضاء، التنفس، خشخشة الورق، صراخ بعيد في الشارع: كل ما تسمعه الأذن هو ما تسمعه الكاميرا. هذا الحصر الصوتي يجعل التجربة أشبه بحضور حي، بلا مؤثرات أو دعم عاطفي اصطناعي.

أما التمثيل، فليس عرضًا، بل انكشاف. في Festen لا يمثل الممثلون أدوارًا، بل يعيشون الموقف. الغضب، الذهول، الصمت، كلها تُقدَّم لا كأداء بل كأثر. وفي The Idiots، يكون التمثيل اختبارًا للحدود: حدود الجسد، حدود الاحتمال، وحدود الحرج. أما في Mifune، فإن الأداء يتماهى مع الإيقاع الهادئ، لتصبح الشخصية امتدادًا للمكان، لا دخيلة عليه. السرد لا يشتغل كآلة، بل كذكرى: يبدأ من المنتصف، يتلعثم، يعود للخلف، لا يصل إلى نهاية مُرضية. القصة ليست محركًا، بل مناسبة للكشف. وهذا ما يجعل أسلوب «دوغما 95» أشبه بخطاب مفتوح لا يُقفل، نصّ لا يُختم، وقلق لا يُشفى منه. هذا الأسلوب في حقيقته، ليس رفضًا للفن، بل محاولة لتجريده من زيفه. وكأن الحركة تقول: لنعُد إلى نقطة الصفر، إلى حيث لا حيلة أمام الكاميرا سوى أن ترى، وأمام الممثل سوى أن يكون، وأمام المتلقي سوى أن يشعر، من دون وسائط ولا مرشحات.

ما الذي بقي؟

لقد تخلّى مؤسسو الحركة عن قواعدها لاحقًا، كما فعل فون ترايير في فيلم Melancholia إنتاج عام 2011، أو فينتربرغ في فيلم Another Round أنتج عام 2020، لكن السؤال الأهم ليس من بقي مخلصًا للنص، بل ما الذي بقي حيًا من الروح؟ والجواب: الكثير. لقد كانت «دوغما 95» تمرينًا فنيًا صارمًا، لكن صداه تجاوز حدود الممارسة إلى جوهر الرؤية. لقد علّمتنا كيف نُشكّك في كل شيء: في الجمال، في السرد، في التلقي، وحتى في الذات التي تصنع الفيلم. وستبقى دوغما 95 حتى في غياب تطبيق قواعدها، علامة فارقة في تاريخ السينما: تلك اللحظة التي خلع فيها الفن أقنعته، ونظر إلى العالم، لا ليُدهشه، بل ليقوله كما هو، بكل ما فيه من قبح وجمال، من صدق وعطب، من صمت وضجيج. بهذا المعنى، فهي لا تنتمي إلى الماضي، بل إلى كل لحظة يُقرّر فيها فنان أن يجرّد الفن من زينته، ويبدأ من جديد.