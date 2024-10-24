دوفبيك يقود روما للفوز ويونايتد يتعادل مع فناربخشة

روما: تلقى مدرب فناربخشة جوزيه مورينيو بطاقة حمراء خلال تعادل فريقه بنتيجة 1-1 مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، بينما حقق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا بنتيجة 1-صفر على ألكمار في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

وسجل أرتيم دوفبيك هدفا من ركلة جزاء ليمنح روما الفوز بنتيجة 1-صفر على ضيفه دينامو كييف، وفاز أياكس أمستردام بسهولة بنتيجة 3-صفر على قره باغ.

وتقدم يونايتد في الدقيقة 15 بعد تمريرة قصيرة من جوشوا زيركزي إلى كريستيان إريكسن، وأطلق لاعب الوسط الدنمركي تسديدة قوية بلمسة واحدة من على حافة منطقة الجزاء.

لكن يوسف النصيري سجل هدف التعادل لفناربخشة بعد أربع دقائق فقط من نهاية الاستراحة، بضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من آلان سان-ماكسيمين.

وتلقى مورينيو البطاقة الحمراء قبل مرور ساعة من اللعب مباشرة، بعد مناقشة محتدمة مع الحكم انتهت على ما يبدو باستخدام ألفاظ نابية.

كما خرج البديل أنتوني لاعب يونايتد على محفة في اللحظات الأخيرة، ما يزيد من مخاوف تعرضه لإصابة.

وحصل فريق المدرب إريك تن هاغ، الذي يعاني من أجل الحفاظ على مستواه في الجزء الأول من الموسم، على ثلاث نقاط بعد تعادله في أول ثلاث مباريات له في المسابقة، بينما وصل فناربخشة الذي لم يهزم بعد إلى خمس نقاط.

وكانت ركلة جزاء ريتشارليسون كافية ليحصد توتنهام ثلاث نقاط ضد ضيفه ألكمار.

وسجل الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الاستراحة، عندما ارتكب ماكسيم ديكر خطأ ضد لوكاس بيرجفال في المنطقة، ليسجل المهاجم البرازيلي الهدف في الدقيقة 53.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، تلقى ديفيد مولر لاعب ألكمار بطاقة حمراء بعد الإنذار الثاني، لتتبدد آمال الفريق الزائر في تسجيل هدف التعادل.

ويملك توتنهام تسع نقاط بعد ثلاثة انتصارات متتالية، بينما يملك ألكمار ثلاث نقاط.

روما يفوز

أحرز دوفبيك هدف الفوز لروما في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، بعدما جذب تاراس ميخافكو قميص توماسو بالدانزي.

وكاد كييف أن يدرك التعادل في عدة مناسبات، ونجح في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وهيمن روما، الذي جمع أربع نقاط بعد ثلاث مباريات، على الشوط الثاني واستحوذ على الكرة خلال أغلب فترات المباراة بحثا عن تعزيز تقدمه.

وحقق أياكس أمستردام فوزا سهلا بنتيجة 3-صفر على قرة باغ، الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين، بفضل أهداف من كينيث تيلور وشوبا أكبوم وفوت فيخهورست، الذي هز الشباك من ركلة جزاء.

وحصل جوليو روماو لاعب وسط قرة باغ على بطاقة حمراء مبكرة بسبب تدخله على ميكا جودتس، بينما خرج إلفين جعفر جولييف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية قبل النهاية.

وتغلب ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 على مكابي تل أبيب في بلغراد بفضل هدفي جون باتشيكو وسيرجيو جوميز. وقلص المهاجم دور ترجمان النتيجة لصاحب الأرض قبل تسع دقائق من نهاية المباراة قبل طرد زميله أوشر دافيدا لحصوله على الإنذار الثاني قبل نهاية المباراة بقليل.

تحدي من لاتفيا

حقق أينتراخت فرانكفورت فوزا صعبا بنتيجة 1-صفر على ضيفه إف.كيه. آر.إف.إس القادم من لاتفيا، بهدف سجله لاعب الوسط هوجو لارسون في الدقيقة 79.

وفاز أتليتيك بيلباو بنتيجة 1-صفر على ضيفه سلافيا براغ، بفضل هدف سجله نيكو وليامز في الشوط الأول، بعد تمريرة من أليكس بيرينجير.

وسجل بيدرو رودريجيز وجوستاف إيساكسن هدفين ليمنحا لاتسيو الفوز بنتيجة 2-صفر على تفينتي أنشيده الهولندي الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه لارس أونيرستال بعد 11 دقيقة من بداية اللقاء لارتكابه خطأ على بولاي ديا.

وتلقى أولمبيك ليون خسارة بنتيجة 1-صفر من مضيفه بيشكطاش التركي بعد هدف متأخر من جيدسون فرنانديز.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي، فاز فريق نيو ساينتس، الذي أصبح أول فريق من الدوري الويلزي يصل إلى مرحلة المجموعات في مسابقة أوروبية، بنتيجة 2-صفر على ضيفه أستانا من قازاخستان.

(رويترز)