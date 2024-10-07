دوفيلبان ينتقد دعم ماكرون لخطة المغرب في الصحراء ويصف الجزائر بـ”البلد الشقيق” ويرفض جعلها كبش فداء لفرنسا- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:
اعترف دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، بوجود ميل متزايد في فرنسا لجعل الجزائر “كبش فداء” لعدد من المشاكل الداخلية، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة. جاء ذلك، على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون التي انتقد فيها بشكل واسع تعاطي السياسة الفرنسية مع بلاده.
وتحسّر دوفيلبان، خلال حديثه الإثنين على قناة “فرانس إنفو”، على أن “العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر تزداد توترا يوما بعد يوم، مستشهدا بتصريحات تبون الأخيرة التي شدد فيها اللهجة ضد فرنسا. وقال دوفيلبان: “نشهد منذ فترة طويلة، إن لم نقل سنوات، تدهور العلاقات مع الجزائر، البلد الشقيق والصديق، وتصل الأمور إلى اتهامات تتجاوز بكثير حدود الواقع”.
كما أبرز أن الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء الغربية، زاد من حدة التوترات بين فرنسا والجزائر. وأضاف: “كان يجب علينا أن نتحرك في إطار الأمم المتحدة وبالتعاون مع الجزائر”.
🔴➡️ "La tentation, ici en France, c’est de faire de l’Algérie le bouc émissaire d’un certain nombre de nos problèmes et c’est particulièrement vrai en matière d’immigration. L’Algérie n’a pas à porter cela", affirme Dominique de Villepin. pic.twitter.com/EVDgm3dagg
— franceinfo (@franceinfo) October 7, 2024
وفيما يتعلق باتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين وضعا خاصا في فرنسا بما يخص حرية التنقل والإقامة والعمل، أشار دوفيلبان إلى تصريحات الرئيس تبون التي انتقد فيها من يسعون إلى مراجعة هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن “هناك ميلا في فرنسا اليوم لجعل الجزائر كبش فداء لعدد من المشاكل، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، وهذا ليس من مسؤولية الجزائر، وعلينا العمل مع الجزائريين لإيجاد حلول مشتركة”.
وأبرز السياسي اليميني، “أهمية اتفاقيات 1968، التي جاءت بعد ست سنوات من اتفاقيات إيفيان التي أرست شروط استقلال الجزائر”، مؤكدا أن إثارة قضية هذه الاتفاقيات اليوم يعني محاولة فتح “حرب ذاكرات” مع الجزائر، وهو أمر يراه “عبثيا”. وأضاف: “هناك طرق أخرى للتعامل مع هذه القضايا”.
وفيما يتعلق بإشكالات الهجرة، قال دوفيلبان إن حل قضية ترحيل الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا إلى بلدهم يجب أن يتم بالتنسيق مع الجزائر. وشدد على أن “ذلك يتطلب الحوار، والاحترام، والقدرة على مواجهة التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين”، مشيرا إلى أن هذا التاريخ له أهمية كبيرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ويعد دوفيلبان من الأصوات المعتدلة في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالسياسة نحو العالم العربي، حيث برز مؤخرا بدفاعه عن فلسطين، واشتهر في بداية العشرية الماضية بخطابه لمّا كان وزيرا للخارجية في عهد جاك شيراك أمام مجلس الأمن ورفضه التدخل العسكري في العراق. ويأتي موقفه من الجزائر، على خلاف التيار اليميني الذي ينتمي إليه، والذي يتخذ مواقف عدائية من الوجود الجزائري في فرنسا، خاصة ما يتعلق بقضايا الهجرة والذاكرة.
وفي هذا الشأن، كان الرئيس الجزائري قد ردّ بقوة على “دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات 1968″، معتبرا أن هذه الاتفاقية “مجرد فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”.
وأبرز في حديثه على التلفزيون الجزائري السبت الماضي، أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا”. ولفت إلى أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”. ويرى تبون أن هذا الاتفاق أصبح “قوقعة فارغة”، بعد تعديله عدة مرات، وهو ما حدّ بشكل كبير من حرية التنقل التي كانت مفتوحة إثر اتفاقيات إيفيان.
وفي السياق ذاته، حمّل الرئيس الجزائري اليمينَ المتطرف، مسؤولية العمل على إفشال لجنة الذاكرة المشتركة بين البلدين. وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم أنه شخصية تحمل أفكارا مختلفة ومن جيل لم يعش الفترة الاستعمارية، إلا أن هناك تغلبا للأقلية المتطرفة حاليا.
وبخصوص هذه اللجنة، قال تبون إنها “لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”. وتابع: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”، مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”. واعتبر أن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها، لا تزال سارية”.
كما رد تبون بشأن ما إذا كان سيؤدي زيارته لفرنسا التي كانت مقررة بداية تشرين الأول/ أكتوبر، فأجاب بعبارة واضحة: “لن أذهب إلى كانوسا”، وهو تعبير في اللغة الفرنسية يحمل معنى الرفض وعدم الخضوع.
وتعود الأزمة الأخيرة بين البلدين والتي على أساسها سحبت الجزائر سفيرها، إلى اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل قضية الصحراء الغربية. وفي هذه النقطة، أكد تبون أن الاعتراف الفرنسي مخالف للقانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين. واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على “الحكم الذاتي” في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة ، وكون فرنسا أحد أعضاء مجلس الأمن الأممي يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.
ترى هل يستطيع احدا ان ينافح بخصوص قضية فلسطين واعتبارها تصفية استعمار ايضا ؟
اعتقد ان الغرب بصفته مسؤولا عن عملية تفكيك الدول العربية لا يزال يناور في مناطق شتي من العالم
وكما سبق وان قلت انه ليست من مصلحة القوى الامبريالية العالمية ايجاد حلول للمشاكل المستعصية كالعدوان الاسرائيلي علي غزة ولبنان بل نلاحظ كيف يتم اطالة عمر الازمات لرؤوية ما يمكن ان تتمخض عنه من تغيير في الخارطة الجيوسياسية للمنطقة وكما ان التغيير المنشود في الشرق الاوسط يتم المضي فيه قدما بالاتفاق مع محور الدول المطبعة وبرعاية امريكية ـ ـ ـ
لكن هل هناك حقا اجندة سياسية ( من اي نوع كانت ) لافتعال حرب اقليمية بين الجزائر والمغرب خصوصا ان كلا البلدين يهرولان نحو ساعة الصفر ويخوضان حرب اعلامية وكلامية و جاسوسية وسباق غير مسبوق نحو التسلح ؟
فمن المستفيد يا ترى …
وضع البلدين في نفس الخانة فيما يتعلق بالتصعيد وافتعال الأزمات فيه تدليس وبعد عن الحقيقة لأن التصعيد ( قطع العلاقات منع الطائرات من عبور الأجواء فرض التأشيرة منع مرور الغاز… ) والهجوم الإعلامي والتصريحات العبثية مصدرها واحد والموضوع أعلاه مثال بسيط على ما اقول بينما المغرب لم يعد يرد ولا يعقب بل يردد في قرارة نفسه: سلاما.
النزاع الصحراوي تدبير أمريكى فرنسي والمغرب قام بالواجب كما خطط له هنري كيسنجر
المملكة المغربية كانت حدودها تصل لنهر السنغال قبل التدخل الاستعماري لتقسيمه بغرض إضعافه.. لأنه لم يكن صيدا سهلا للقوى الاستعمارية كما كان الحال للجارة الجزائر.. أما اختلاق الجزائر لهذه القضية الوهمية المسماة بالصحراء الغربية فهدفه منع المغرب من المطالبة بحقوقه التاريخية في الصحراء الشرقية التي ضمتها فرنسا للجزائر الفرنسية كما ضمت بالموازاة مع ذلك أراض من جميع الدول المحيطة بمستعمرتها.
انسان مؤيد لفلسطين انسان ضد الحروب ضد الاحتلال
وهل هذا وقت للفت الأنظار عن قضية فلسطين. اتقوا الله يأهل بلاد المغرب والجزائر
اذا كانت محكمة العدل الأوربية قد اعترفت بأن البوليزاريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي كما يدعي البعض و هو منافي للصواب ، لماذا لا تقوم البوليزاريو بإصدار رخص الصيد في هذه المياه للسفن الأوربية ؟؟؟ الجواب لا محكمة العدل الأوربية ولا الاتحاد الأوربي يعترف بالبوليزاريو، بل ذهبت المحكمة إلى اعتبر البوليزاريو هيئة غير منتخبة ولا يحق لها الترافع باسم الصحراويين ، علاوة على أن البوليزاريو ليست الجهة التي رفعت الدعوى بل جهات أوربية شيوعية و يسارية لأن البوليزاريو ليست لها اي صفة قانونية لفعل ذلك .
أتمنى لدوفيلبان أن يكون الرئيس القادم لفرنسا
مجرد تساؤل.
لماذا تتوسل فرنسا الرسمية إلى الجزائر !!!؟؟؟
جاء في المقال على لسان دوفيلبان ما نصه:
“لا يمكن لفرنسا أن تتجاهل الجزائر في بحثها عن حلول لجميع المشاكل المطروحة” انتهى الاقتباس.
حقيقة سبقه إليها سفير فرنسا الحالي في الجزائر، حيث صرح بمناسبة إحياء اليوم الوطني الفرنسي بمقر السفارة بما نصه:
” فرنسا في حاجة إلى الجزائر” انتهى الاقتباس
ونفس الحاجة أكدها “دريانكور”، سفير فرنسا السابق في الجزائر، وهو من أشرس أعدائها، والذي تنبأ ذات يوم بانهيارها، حيث قال في مذكراته اللغز الجزائري”، ما نصه:
“أن الجزائر بالنسبة للفرنسيين لا تقل أهمية عن ألمانيا من حيث التاريخ المشترك والشراكة الاقتصادية” انتهى الاقتباس
…/…يتبع
…/…تتمة 1/1
مجرد تساؤل.
لماذا تتوسل فرنسا الرسمية إلى الجزائر !!!؟؟؟
وقطع ماكرون الشك باليقين، لما بعث بعد زيارته إلى الجزائر رئيسة وزرائه مرفقة بنصف أعضاء حكومتها إلى الجزائر يوم: 09/10/2022، واتصل بتبون أكثر من ثماني مرات يتوسل إليه زيارة باريس، وذلك أيام: 29/10/2022، 17/12/2022، 24/03/2023، 2304/2023، 18/10/2023(رسالة خطية)، 01/111/2023، 11/03/2023، 11/09/2024.
وأعلن حاجته إلى الجزائر عندما كان من أوائل المهنئين لتبون، وقال في رسالة التهنئة بصريح العبارة ما نصه:
“فرنسا متمسكة في شكل خاص بالعلاقة الاستثنائية التي تربطها بالجزائر في كل المجالات: الذاكرة والاقتصاد… والتعاون التعليمي والثقافي وكذلك الأمن ومكافحة الإرهاب
على الساحة الإقليمية والدولية، الحوار بين بلدينا ضروري، خصوصا في سياق حضور الجزائر في مجلس الأمن الدولي” انتهى الاقتباس
ولم يكتفي بذلك، فقد بعث إلى تبون رسالة مكتوبة بخط يده يوم:11/09/2024، حملتها مستشارته لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعترف فيها بأخطائه ويُعلن توبته.
لقد أفرحتني أخي كثيرا بعد أن أعلنت من على هذا المنبر في ختام مقالك بأن ماكرون قد أعلن توبته واعترف بأخطائه وندم على ما اقترفت يداه لهذا دعوتي بأن تدوم المحبة والأخوة والصداقة و الذاكرة المشتركة بين البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين فرنسا والجزائر.
إلى الأخ غزاوي لا زلت أنتظر موافقتك على التحدي الذي اقترحته عليك أمام القراء