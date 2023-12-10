دوكوري ودوبين يقودان إيفرتون المتألق للفوز 2-صفر على تشيلسي

ليفربول- إنكلتر: أحرز عبد الله دوكوري هدفا في مباراته المئة مع إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وسجل البديل لويس دوبين هدفا متأخرا في الفوز 2-صفر على تشيلسي اليوم الأحد ليُلحق الهزيمة الثالثة على التوالي بالنادي اللندني خارج ملعبه.

واندفع دوايت مكنيل بالكرة للأمام في الدقيقة 54 وأرسل تمريرة إلى دومينيك كالفرت-لوين. وتصدى روبرت سانشيز حارس تشيلسي لفرصة خطيرة من وضع انفراد لكن دوكوري تابع الكرة المرتدة في الزاوية البعيدة للمرمى.

وسجل دوبين القادم من أكاديمية النادي هدفه الأول بقميص إيفرتون عندما أطلق تسديدة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن الثلاث نقاط.

وتراجع تشيلسي للمركز 12 في الدوري برصيد 19 نقطة من 16 مباراة بينما يملك إيفرتون 13 نقطة من 16 مباراة.

وبدون خصم عشر نقاط من رصيده بسبب المخالفات المالية، التي استأنفوا ضدها، سيحتل إيفرتون المركز العاشر متقدما بفارق أربع نقاط عن تشيلسي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “كرة القدم تعني تسجيل الأهداف ونحن لم نكن حاسمين أمام المرمى. أشعر حقا بخيبة أمل كبيرة. لم نحصل على النقطة التي نستحقها. أعتقد أننا كنا الأفضل لكننا لم نحصل على ما كنا نريده.

“كانت هذه مباراة يجب أن نلعبها ونفوز بها. إنها مشكلة نحتاج للتحقق منها. نحن بحاجة لتحليل الواقع. نحتاج للحديث ومحاولة التحسين في فترة الانتقالات المقبلة”.

ويتأخر تشيلسي بفارق 14 نقطة عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبالإضافة إلى إحباطهم، خسر الفريق اللندني القائد ريس جيمس في منتصف الشوط الأول بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأضاف بوكيتينو عن جيمس “لقد شعر بشيء ما في عضلات الفخذ الخلفية. إنها تبدو إصابة ليست سهلة بالنسبة له، ومن غير اللطيف أن يعاني من إصابة أخرى. إنه لاعب مهم”.

وحافظ إيفرتون، الذي تحسن بشكل كبير خاصة من حيث القوة الدفاعية في الأسابيع الأخيرة، على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي وقدم أداء جيدا مرة أخرى عقب فوزه 3-صفر على أرضه على نيوكاسل يونايتد يوم الخميس الماضي.

وقال دوكوري “نحن سعداء للغاية للفوز بالمباراة. في جوديسون بارك نعرف أن الجماهير خلفنا. أنا سعيد للغاية، سجلت هدفين في مباراتين. أنا سعيد من أجل الفريق.

“أنه رقم جيد بالنسبة لي (ستة أهداف في الدوري هذا الموسم) لذلك أريد مواصلة ذلك. كانت مباراة صعبة للغاية. كنا ندرك أن المباراة ستكون قوية للغاية”.

وفاز فريق المدرب شون دايك الآن بتسع مباريات في آخر 13 مباراة في كافة المسابقات ويتأخر بأربع نقاط عن منطقة الهبوط.

(رويترز)