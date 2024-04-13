دولة الاحتلال بين الهاوية والسفينة الغارقة

طريف أن يقرأ المرء تصريحات قادة سابقين لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة، تحمّل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية العديد من الإخفاقات السياسية والأمنية، في الحاضر والماضي وعلى امتداد السنوات التي صرفها في الحكم، أكثر من أيّ زعيم إسرائيلي، بمَن فيهم «العجوز المؤسس» دافيد بن غوريون.

ليس أقلّ طرافة أن معظم تلك التصريحات الانتقادية تبلغ خلاصة مشتركة، بصدد العناصر التالية: 1) أنه مسؤول عن بقاء «حماس» وغضّ النظر عن تعاظم طاقاتها السياسية والعسكرية والمالية، من منطلق إضعاف مشروع الدولة الفلسطينية، مفهوماً وسلطة؛ و2) أنه، في سياق الحرص على النجاة بجلده من المحاكم وتُهم الرشوة والفساد، تحالف مع اليمين الإسرائيلي المتشدد والمتدين المتعصب، وسمح باستهداف بعض ركائز النظام «الديمقراطي» الإسرائيلي؛ و3) أنه المسؤول الأول عن كارثة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ويتوجب أن يُحمّل سائر عواقبها؛ و4) أنه ليس رئيس الحكومة اللائق بدولة الاحتلال، ولا مناص من أن يرحل.

عناصر مثل هذه، وسواها في قليل أو كثير، نطق بها قبل أيام داف أرغمان، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية (الـ»شين بيت»)، الذي تولى هذا المنصب بين 2016 و2021، أي خلال حكم نتنياهو معظم الوقت؛ والذي يقول اليوم، من شاشة القناة 12 الإسرائيلية، إنّ الأخير «لا يستطيع أخلاقياً تولّي الوظيفة. إنه مسؤول عن الفشل الهائل. هو المسؤول، ولا أحد سواه. والشخص الذي يرفض تحمّل المسؤولية عن فشل بهذا الحجم الهائل ليس جديراً بقيادة الشعب اليهودي». وأيضاً: دولة الاحتلال «واقعة في الهاوية لتوّها، وإذا لم يغادر نتنياهو المنصب فستكون قيامتنا قد حانت، وأظن أن الدولة إذا لم تتحرك بسرعة وبتكاتف، فإننا سنصل إلى مواقع سيئة جداً جداً جداً».

أليس أكثر طرافة ما يتناساه أرغمان: أنه كان يترأس جهاز الاستخبارات الداخلية حين تغاضى ــ هو شخصياً، وجهازه من بعده، ورئيسه في الحكومة نتنياهو أوّلاً ــ عن صعود التيارات الأشدّ تطرفاً وعنصرية وتديّناً متعصباً، والتي أحيت التراث القاتم للعقود الأولى من القرن الماضي؛ مع وصول الحاخام أفراهام إسحق كوك من ليتوانيا إلى فلسطين، ورعاية التيارات اليهودية الدينية المتشددة التي أبدت الكثير من الاحتقار لهؤلاء الصهاينة الذين يتحدّون تعاليم الربّ بمحاولتهم تأسيس دولة يهودية قبل مجيء المخلّص، ويرطنون بأفكار ليبرالية أو اشتراكية ليست سوى هرطقة صريحة ضدّ التوراة؟

هل كان أرغمان غافلاً عن حقيقة أنّ ما تحصده دولة الاحتلال اليوم من أشواك، سبق أن شارك في زراعتها أمثال الحاخام كوك، ومن بعده ابنه الحاخام تزفي يهودا، حين تمّ تأويل إقامة دولة لليهود بوصفها «حجر أساس لقيام عرش الربّ على الأرض»؛ وإنْ بقيت النار تحت الهشيم؟ وما يقوله وزراء راهنون في حكومة نتنياهو، أمثال بن غفير وسموترش، ألم يسبق أن بشّر به الحاخام الابن، حين هتف بأعلى الصوت»أين الخليل التي تخصنا نحن؟ أين أريحا التي لنا؟ هل سننسى أريحا؟ وماذا عن الضفة الأخرى من الأردن؟ إنها ملك إسرائيل في كل شبر منها، فمنذا الذي يملك الحقّ في التنازل عن ملليمتر واحد منها؟».

الضحك على أرغمان، أجدى ربما من الشماتة فيه، يستدعي استذكار أفكار مماثلة بصدد زحف دولة الاحتلال نحو هاوية سحيقة، قال بها على سبيل المثال جدعون ساميت، المعلّق في صحيفة «هآرتز»، حين تساءل: أفي وسعنا أن نحصل على أيّ خطّ مستقيم من نتنياهو نفسه؟ هذه دولة، تابع ساميت، تسير حثيثاً إلى الهاوية وإلى أكثر السيناريوهات عنصرية وفاشية.

أمثال أرغمان سبق أن ساروا تحت راية نتنياهو نحو الهاوية، ولا عجب استطراداً أنهم اليوم يتسابقون للفرار من المركب الإسرائيلي الغارق.