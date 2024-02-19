دولة الاحتلال تحظر دخول 100 مليون برازيلي

على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي التي احتضنتها أديس أبابا مؤخراً، ردّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا على أسئلة أحد الصحافيين حول الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، فاعتبر أنها «ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال».

وتابع الرئيس البرازيلي، في تصريح هو الأعلى نبرة والأشد وضوحاً بين تعليقاته على جرائم الحرب الإسرائيلية، فقال إن دولة الاحتلال ترتكب «إبادة» بحق الفلسطينيين، و«ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود».

كان طبيعياً بالتالي أن يتعرض الرئيس البرازيلي لصنوف شتى من التقريع والتوبيخ تناوب على توجيهها ساسة إسرائيليون في الائتلاف الحاكم كما في المعارضة، فبدأها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اتهام لولا بـ«تجاوز الخط الأحمر» واستخدام «كلمات مخزية ومقلقة، تبتذل الهولوكوست في مسعى لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». زعيم المعارضة يائير لابيد اعتبر أن تعليقات الرئيس البرازيلي «تُظهر الجهل والعداء للسامية» وأن دولة الاحتلال «كسيرة القلب ومصابة بالصدمة» وأقوال لولا «عار عليه».

لكن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس قد يكون استحق قصب السبق على نتنياهو ولابيد معاً، حين لجأ إلى طريقة مسرحية لتقريع الرئيس البرازيلي، فكان أن استدعى سفير البرازيل فيدريكو ماير إلى متحف ياد فاشيم المخصص للهولوكوست، وأبلغه أمام عدسات الصحافة أن رئيسه لولا بات «شخصاً غير مرغوب فيه» حتى يتراجع عن تصريحاته. رد الرئيس البرازيلي جاء سريعا باستدعاء السفير ماير للتشاور.

تناسى كاتس أن لولا رئيس شرعي منتخب في دولة كبرى عريقة تعدّ نحو 216 مليون نسمة، وأنه يمثل نظاماً ديمقراطياً يعدّ بين الأبرز على صعيد قارة أمريكا اللاتينية بأسرها، وأنه انتُخب عبر الاقتراع المباشر في جولة إعادة ثانية ففاز بمعدل تجاوز الـ50 في المئة من مجموع أصوات الناخبين. واعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه» يعني حظر أكثر من 100 مليون مواطن برازيلي صوتوا له كي يمثلهم في داخل بلدهم كما في المحافل الدولية، وبالتالي فإن ما يصدر عنه لا يعكس رأياً شخصياً فحسب.

غير أن لائحة الأشخاص غير المرغوب بهم في دولة الاحتلال ليست جديدة، وهي حافلة بعشرات الأسماء في ميادين حقوقية وسياسية وفكرية وأدبية وصحافية مختلفة، لا تبدأ من الأمريكي (اليهودي) نوام تشومسكي، ولا تنتهي عند الروائي الألماني غونتر غراس، وقبل الرئيس البرازيلي لولا كانت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد نالت العقاب الإسرائيلي.

أما تهمة العداء للسامية التي صارت تُطلق جزافاً على أي منتقد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي خاصة، فإن الغيّورين على الهولوكوست من ضحاياه الحقيقيين باتوا يخشون تحويله، على يد الساسة الإسرائيليين أنفسهم، إلى نكتة سوداء ثقيلة الظل.