دولة الاحتلال تحظر دخول 100 مليون برازيلي

على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي التي احتضنتها أديس أبابا مؤخراً، ردّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا على أسئلة أحد الصحافيين حول الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، فاعتبر أنها «ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال».
وتابع الرئيس البرازيلي، في تصريح هو الأعلى نبرة والأشد وضوحاً بين تعليقاته على جرائم الحرب الإسرائيلية، فقال إن دولة الاحتلال ترتكب «إبادة» بحق الفلسطينيين، و«ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود».
كان طبيعياً بالتالي أن يتعرض الرئيس البرازيلي لصنوف شتى من التقريع والتوبيخ تناوب على توجيهها ساسة إسرائيليون في الائتلاف الحاكم كما في المعارضة، فبدأها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اتهام لولا بـ«تجاوز الخط الأحمر» واستخدام «كلمات مخزية ومقلقة، تبتذل الهولوكوست في مسعى لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». زعيم المعارضة يائير لابيد اعتبر أن تعليقات الرئيس البرازيلي «تُظهر الجهل والعداء للسامية» وأن دولة الاحتلال «كسيرة القلب ومصابة بالصدمة» وأقوال لولا «عار عليه».
لكن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس قد يكون استحق قصب السبق على نتنياهو ولابيد معاً، حين لجأ إلى طريقة مسرحية لتقريع الرئيس البرازيلي، فكان أن استدعى سفير البرازيل فيدريكو ماير إلى متحف ياد فاشيم المخصص للهولوكوست، وأبلغه أمام عدسات الصحافة أن رئيسه لولا بات «شخصاً غير مرغوب فيه» حتى يتراجع عن تصريحاته. رد الرئيس البرازيلي جاء سريعا باستدعاء السفير ماير للتشاور.
تناسى كاتس أن لولا رئيس شرعي منتخب في دولة كبرى عريقة تعدّ نحو 216 مليون نسمة، وأنه يمثل نظاماً ديمقراطياً يعدّ بين الأبرز على صعيد قارة أمريكا اللاتينية بأسرها، وأنه انتُخب عبر الاقتراع المباشر في جولة إعادة ثانية ففاز بمعدل تجاوز الـ50 في المئة من مجموع أصوات الناخبين. واعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه» يعني حظر أكثر من 100 مليون مواطن برازيلي صوتوا له كي يمثلهم في داخل بلدهم كما في المحافل الدولية، وبالتالي فإن ما يصدر عنه لا يعكس رأياً شخصياً فحسب.
غير أن لائحة الأشخاص غير المرغوب بهم في دولة الاحتلال ليست جديدة، وهي حافلة بعشرات الأسماء في ميادين حقوقية وسياسية وفكرية وأدبية وصحافية مختلفة، لا تبدأ من الأمريكي (اليهودي) نوام تشومسكي، ولا تنتهي عند الروائي الألماني غونتر غراس، وقبل الرئيس البرازيلي لولا كانت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد نالت العقاب الإسرائيلي.
أما تهمة العداء للسامية التي صارت تُطلق جزافاً على أي منتقد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي خاصة، فإن الغيّورين على الهولوكوست من ضحاياه الحقيقيين باتوا يخشون تحويله، على يد الساسة الإسرائيليين أنفسهم، إلى نكتة سوداء ثقيلة الظل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السمعة الحسنة مكسب عظيم وهذه أعظم مكاسب حماس من الحرب وأعظم خسائر إسرائيل. قبل السابع من أكتوبر كان العالم يعيش حالة ببغاوية كان يردد خلف امريكا ما تقول تقول امريكا حماس إرهابية يردد الببغاوات حماس ارهابية لكن السابع من اكتوبر جعل أحرار وشعوب العالم تتعرف على حماس وأخلاق حماس وتعتز وتفتخر بها هذه من أعظم مكاسب السابع من اكتوبر دولة الاحتلال لا تفهم هذه المعاني فمعيار الربح عندها هو بحجم الاذى الذي تلحقه بالمدنيين.
مهما قصر الزمن أو طال، لن يكون هناك حل نهائي وعادل ومشروع ودائم للقضية الفلسطينية سوى حل العودتين، وليس حل الدولتين.ويدرك ذلك الكثير من اليهود الذين أجمع العديد من مفكريهم بعد النصر الطوفاني للفلسطينيين في ٧ أكتوبر مثل كوهين ديفيد، وشلومو آلوني، ورونين كوفمان، وعزرا روزنثال، وفرانز ايهودا، على أن تجميع اليهود في فلسطين كان خطأ فادحا قادهم الى الدمار، وخديعة كبرى حرمتهم من الأمان الذي وعدوا به والذي كانوا ينعمون به أصلا في بلدانهم الأصلية، ومؤامرة ضخمة أوقعتهم فعلا في صراع دموي دائم مع أهل الأرض الأصليين الفلسطينيين صلبي المراس، ورأوا بأنه ليس هناك حل ناجع وأبدي ويتوافق مع القانون الدولي للقضية الفلسطينية إلا حل العودتين، وليس حل الدولتين، وهو يتمثل بعودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم وفق قرارات الأمم المتحدة، وعودة اليهود إلى بلدانهم الأصلية التي جاءوا غزاة لفلسطين منها، وما زالوا يحتفظون بجنسياتها، حيث الأمان والرفاهية ورغد العيش.
جاء أهارون ليفي إلى فلسطين لجني السمن والعسل والأمن والرفاهية حسب الخرافات التلمودية والدعايات الصهيونية الوهمية تاركا حي بروكلين في نيويورك. قدمت له وكالات الهجرة اليهودية تذاكر السفر والبيت زهيد الثمن والوظيفة الواعدة له ولزوجته والمنحة الجامعية لابنته الكبيرة والالتحاق المجاني بالروضة لطفلته الصغيرة ودخول الكلية العسكرية لابنه. وعدوه بالأمن والأمان وراحة البال، وأسكنوه وعائلته في كيبوتس بئيري في غلاف غزة. بعد فترة بسيطة اكتشف أهارون أنه غير آمن لأن قصف المقاومة انهمر عليهم، وأنه وعائلته قضوا معظم وقتهم في الملجأ ، وأن ابنته الكبيرة تغيبت كثيرا عن الجامعة، وأن طفلته الصغيرة قللت من ذهابها إلى الروضة، وأنه وزوجته انقطعا عن العمل. وتحملت العائلة المحتلة القلق والرعب لأنها اعتقدت أن أسبابه مؤقته والى زوال إلى أن جاء يوم الأقصى الطوفاني في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ الذي قتل فيه ابنه الضابط، وتم ترحيل العائلة إلى فندق في تل الربيع، ولكنها حجزت تذكرة ذهاب فقط، وعادت إلى نيويورك دون تفكير بالعودة إلى فلسطين ثانية.
لا حول ولا قوة الا بالله
رئيس يقول الحق وما تراه عيناه .فلما هذا التهجم.برازليون في المقابل وارجنتنيون وامريكيون جنوبيون كثر -مرتزقة في الجيش الاسرائيلي -.اين الخلل. هذه هي سياستهم ايها ……..
لحسن الحظ ان الرئيس لولا منتخب من قبل مئة مليون برازيلي فقير ويساري منن محبيي السلام والتواقين إلى الحرية والعدالة..وهؤلاء لاتستطيع إسرائيل ان تمنعهم من زيارتها لكنونهم من الأساس مقاطعين نظام الابارتايد الصهيوني ولايشرقهم زيارته.
شكرا لرئيس البرازيل وعلي الحكام العرب كافه ان يستمروا في حصار غزه وشعبها البطل الصامد وعليهم لعنة الله وكل شعوب العالم والي مزبلة التاريخ
أين النشاما العرب من المحيط إلى الخليج. اسف مشغولون في دعم إسرائيل
يجب علي الرئيس البرازيلي أن يجمع القادة العرب ويعطيهم دروس في العزة والكرامة بعدما انبطح معظمهم أمام أسيادهم في واشنطن وتل أبيب .
تحية الي الرئيس البرازيلي ….
تحيا غزة العزة والكرامة والصمود….
تحية فلسطين المحتلة من اليحر للنهر
انظروا إلى تصريحات لبيد المسؤول عن قتل شيرين أبو عاقلك الصحفية الفلسطينية لكتم صوت الحقيقة.