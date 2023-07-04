دولة الاحتلال في مخيم جنين: دروع لا تردع

لليوم الثاني واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري واسع النطاق ضد مخيم جنين في الضفة الغربية، بمشاركة وحدات مختلفة من النخبة والاستخبارات تتجاوز قوام لواء كامل، وباستخدام الطائرات المسيرة والمدرعات الثقيلة والبلدوزرات وآليات تهديم المنازل السكنية وتجريف الطرقات، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال، وتهجير الآلاف من سكان المخيم بعد إخلاء عشرات المنازل وتحويلها إلى مقرات عسكرية، فضلاً عن قطع الماء والكهرباء والإنترنت.

وإذا كانت مشاهد الدمار والاجتياح والتمركز العشوائي في أحياء المخيم بما في ذلك المصحات الطبية والمساجد تعيد التذكير بعملية «الدرع الواقي» التي شنها الاحتلال ضد غالبية المدن الفلسطينية في الضفة الغربية سنة 2002، فإن الفارق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون حينذاك ونظيره بنيامين نتنياهو اليوم ليس مجرد 20 سنة انقضت على تآكل ما تصبو إليه دولة الاحتلال ضمن استراتيجيات الردع والقوة المفرطة فحسب، بل كذلك انحطاط حيش الاحتلال ومؤسساته إلى درك أسفل من العنصرية والتطرف الديني والقومي والأبارتيد والفاشية وتحكّم مجموعات الضغط الاستيطانية.

واليوم، حتى قبل أن ينتهي العدوان على جنين إلى أشكال من الفشل أسوأ من تلك التي انتهت إليها عملية «الدرع الواقي» تتكشف أكثر فأكثر معطيات الافتراق بين مراكز الاحتلال العليا في الجيش والأمن والاستخبارات التي تحث على إنهاء العملية قبيل وقوع خسائر فادحة وتصعيد لا تحمد عواقبه من جهة أولى، وبين تعنت قوى التشدد والضغط والتعطش إلى دماء الفلسطينيين داخل الحكومة وفي الكنيست وعلى مستوى الليكود أسوة بالأحزاب الدينية والقومية المتطرفة من جهة ثانية. وإذا كانت مطامح شارون الوقائية قد أسفرت عن الجدار العازل العنصري البغيض والمدان بموجب القانون الدولي، فإن آمال نتنياهو والصقور من حوله سوف تفضي إلى تصليب شباب المخيم الفلسطينيين بالكثير من دروع الصمود وتطوير أشكال المقاومة.

والعملية الاستشهادية التي وقعت في قلب تل أبيب أمس كانت بمثابة الرد الطبيعي على عدوان الاحتلال الوحشي في مخيم جنين، وجاءت أيضاً تحصيل حاصل لردّ فعل شاب فلسطيني في مقتبل العمر لم يتجاوز الثالثة والعشرين ولم يتردد في أن يرهن مستقبله بقضية شعبه، على غرار ما فعل مقاومون شباب في أعقاب جرائم سبق أن ارتكبها الاحتلال في نابلس وحوارة وبلاطة وطولكرم وعشرات القرى والبلدات والمدن الفلسطينية.

وليس الأمر أن عوامل الغباء أو الحماقة أو الاستهتار هي التي تمنع ساسة دولة الاحتلال من الربط بين الفعل وردّ الفعل في اقتراف جرائم الحرب بحقّ الفلسطينيين، بل الجوهر الأهمّ هو أن جنون القوة المفرطة وسياسات الاستيطان واجتثاث الوجود الفلسطيني والتطرف الديني والتوحش العنصري والفاشي، هي اليد العليا في الاجتماع الإسرائيلي الراهن. وإذا كانت الولايات المتحدة شريكاً مباشراً في تسريع انحدار الكيان الصهيوني عن طريق الدعم الأعمى وغير المحدود للحكومات الإسرائيلية على اختلاف ائتلافاتها، فإن الناخب الإسرائيلي هو الذي أتى بالحكومة الحالية الأكثر يمينية وتطرفاً وفاشية في تاريخ الكيان.

ولذلك فإن الأثمان في هذه السيرورة لا يدفعها الفلسطيني المحاصر في مخيم جنين وحده، فعلى الباغي تدور الدوائر.