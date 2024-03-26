دولة الاحتلال: قرار جديد في سلة المهملات الأممية

الأرجح أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2728 سوف يُلقى به إلى سلّة المهملات التي تخصصها دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرارات سابقة صدرت عن المجلس ذاته منذ سنة 1967 وحملت أرقام 242، 338، 497، 1701، وصولاً إلى 2334 الذي يحث على إنهاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتسم أيضاً بامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
القرار 2728 ولد بعد مخاضات عسيرة شهدت مشاريع قرارات قاصرة المحتوى عن سابق قصد، أو مصاغة على نحو يذر الرماد في العيون ويستبعد مسبقاً أي آفاق للتطبيق العملي، أو جرى تحرير لغتها على نحو متعمد يحيل إلى فيتو أمريكي تارة أو روسي تارة أخرى. وعلى امتداد خمسة أشهر ونيف من توحش حرب الإبادة الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة، واصلت واشنطن إفشال أي مسعى لاعتماد نص في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار، حتى حين حدث أن أبرز حلفاء الولايات المتحدة ودولة الاحتلال وقعوا تحت حرج الاضطرار إلى التصويت أو الامتناع عنه.
ورغم أن القرار الأخير يشمل فترة شهر رمضان، أو الأيام الـ14 التي تبقت منه على وجه التحديد، وهو صياغة الحد الأدنى التي تُدرج في فقرة واحدة وقف إطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وكفالة إيصال المساعدات الإنسانية، فإن دولة الاحتلال استشاطت غضباً من خيار واشنطن الامتناع عن التصويت. وسارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ وعيده فأوقف سفر وفد إسرائيلي رفيع المستوى كان مقرراً له أن يعقد جلسات تشاور مع الإدارة الأمريكية حول عواقب اجتياح الاحتلال لمدينة رفح.
وليس جديداً أن يتبرم نتنياهو من أي موقف أمريكي يحمل درجة دنيا من الاختلاف مع سياسات الاحتلال، وليس طارئاً أيضاً أن يُغلظ في القول بحقّ أي دولة سبق لها أن ساندت حرب الإبادة الإسرائيلية وتبدي اليوم بعض علامات التغيير نتيجة ضغوطات الرأي العام في البلد المعني، أو بسبب استفحال الهمجية الإسرائيلية ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب وأسلحة التجويع والعقاب الجماعي لسكان القطاع المدنيين.
ومن المنطقي أن تدفع واشنطن اليوم بعض أثمان انسياقها الأعمى خلف حرب الإبادة الإسرائيلية، والتواطؤ معها وتجميل فظائعها، وأن تسعى إلى امتصاص غضبة نتنياهو عن طريق الزعم بأن القرار 2728 «غير ملزم» من جهة أولى، ولا يمثل أي تغيير في الدعم الأمريكي «الفولاذي» لدولة الاحتلال من جهة ثانية، بدليل استمرار تدفق الأسلحة والذخائر الأمريكية ومليارات الدولارات إلى آلة الحرب الإسرائيلية. وإذا كان وفد التشاور الإسرائيلي لم يستقل طائرة متوجهة إلى واشنطن، فإن وزير الدفاع الاحتلال يتواجد لتوه في الولايات المتحدة ويعقد جلسات على أرفع المستويات.
الثابت في كل حال أن سلة المهملات، التي تخصصها دولة الاحتلال لمقررات الأمم المتحدة عموماً ومجلس الأمن الدولي خصوصاً، استقبلت مؤخراً القرار 2728 وسوف تواصل استقبال المزيد على شاكلته. وأما خارج السلة فإن حرب الإبادة الإسرائيلية تزداد توحشاً وهمجية، على مسمع ومرأى الإنسانية جمعاء.
اذا اردت تحرير وطن
ضع في مسدسك عشر رصاصات
تسعة للخونة و واحدة للعدو
فلولا خونة الداخل.. ما تجراء عليك عدو الخارج
تشي غيفارا
صحيح جدا جدا ✌️🇵🇸✌️
اسرائيل تتحكم ألان في منابع النيل وموارد البحر الأبيض المتوسط من الغاز والبترول ومنابع المياه في الاردن وفلسطين وهضبة الجولان في سوريا وموارد المعادن النفيسة في أدغال أفريقيا بإلاضافة ان الرأسمالية العالمية في جيوبهم. الواقع المؤسف والمثير للشفقة ان مصر والاردن وفلسطين يستوردون الماء والغاز المسروق من إسرائيل مقابل المليارات من الدولارات التي توجه للاستيطان واحتلال مزيد من الاراضي وطرد الفلسطينيين. يعني الاحتلال recycling. ومع الآسف أننا كأنظمة وشعوب ما زلنا نفكر أننا سنهزم اسرائيل بالدعاء فقط
هذه هي مخلفات اتفاقات كامب ديفيد، ووادي عربة، واتفاقات أوسلو، وأخيرًا الاعتراف بالجملة بدولة إسرائيل مقابل الحصول على طائرات وأسلحة. الرئيس السيسي يحاصر غزة برا في سناء، والاردن شمالا . لم يبقى الشعب الفلسطيني إلا الله العلي القدير بعد ان تكالب العالم الغربي والعربي والاسلامي على المرابطين في أقدس مقدسات الأمة. فماذا بقي لنا كمسلمين؟؟؟
*الكيان الصهيوني وأمريكا
وجهان لعملة واحدة( قاتلهم الله).
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رغم أن إسرائيل لن تلتزم بالقرار إلا أنه غاية في الأهمية لأنه من خلاله يمكن توعية شعوب العالم وتوجيه ضربة معلم للحكومات الغربية إن تمكنا من توسيع الوعي لدى شعوب الغرب خاصة وقت الانتخابات سنجد الجهد الذي سنبذله يطيح بحظ بايدن وترامب وكثير من الحكومات الغربية وقد تندلع ثورات ربيع غربي تتزامن مع ثورات ربيع عربي إسلامي هذا يحتاج لجيش إعلامي من الشباب الذي يتقن استخدام الحاسب الآلي والشابكة والهاكر- وهذا فيه رد على نشاط المخابرات الإسرائيلية على التويتر ونشاط مخابرات كلاب الحراسة الذين حجبوا حلقات فوق السلطة – يوثق الجرائم على اليوتيوب ويخترق البرامج الغربية بعدة لغات أما بالنسبة للأقزام الزمكات كلاب الحراسة الذين يحرسون الكيان الصهيوني ويمدونه بالدعم اللوجستي فهؤلاء حان وقت دعسهم وما علينا غير الدعاء بأن يتمكن الضباط الشرفاء في دول الطوق الذين يبكون خلف شاشات التلفاز أن يطلقوا الرصاص على الرؤوس الخبيثة كي يتوقف البكاء في العالم الإسلامي المستبد والصهيوني أبكوا كل مسلمي العالم لكن رصاصة من مسدس ضابط شريف يمكن أن تنهي مأسة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رغم أن إسرائيل لن تلتزم بالقرار إلا أنه غاية في الأهمية لأنه من خلاله يمكن توعية شعوب العالم وتوجيه ضربة معلم للحكومات الغربية إن تمكنا من توسيع الوعي لدى شعوب الغرب خاصة وقت الانتخابات سنجد الجهد الذي سنبذله يطيح بحظ بايدن وترامب وكثير من الحكومات الغربية وقد تندلع ثورات ربيع غربي تتزامن مع ثورات ربيع عربي إسلامي هذا يحتاج لجيش إعلامي من الشباب الذي يتقن استخدام الحاسب الآلي والشابكة والهاكر- وهذا فيه رد على نشاط المخابرات الإسرائيلية على التويتر ونشاط مخابرات كلاب الحراسة الذين حجبوا حلقات فوق السلطة – يوثق الجرائم على اليوتيوب ويخترق البرامج الغربية بعدة لغات أما بالنسبة للأقزام الزمكات كلاب الحراسة الذين يحرسون الكيان الصهيوني ويمدونه بالدعم اللوجستي فهؤلاء حان وقت دعسهم وما علينا غير الدعاء بأن يتمكن الضباط الشرفاء في دول الطوق الذين يبكون خلف شاشات التلفاز أن يطلقوا الرصاص على الرؤوس الخبيثة كي يتوقف البكاء في العالم الإسلامي المستبد والصهيوني أبكوا كل مسلمي العالم لكن رصاصة واحدة من مسدس ضابط شريف يمكن أن تنهي مأساة المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الاحتلال: قرار جديد في سلة المهملات الأممية. علينا ان لا نيأس من رحمة الله إسرائيل في نكبة الان هي تقتل وتدمر ومع ذألك في صدمة من عدم استعمال حق الفيتو الأمريكي رغم هذا القرار لمدة أيام ومع ذألك الغرور والصدمة لعدم استعمال أمريكا الفيتو جعلها مثل الفرخة المذبوحة او الخنزير المذبوح مثلهم بدمه النجس مثلهم والعالم يعلم انها لان تنفذ القرار وأمريكا تعلم إسرائيل لان تنفذ القرار اذن اين المشكلة المشكل ان إسرائيل تعلم جيدا لو العالم اشتم رائحة تخلي أمريكا عنها ولو واحد في % امام العالم ليتجرأ العالم علي إسرائيل الشعوب الأوروبية تهاجم الحكام بسبب اسرائيل اذن علينا الصبر الجميل ولكن يجب علينا وعلى العالم ان يجد طريقة لدخال الطعام ومقومات الحياة إلى الشعب الفلسطيني العظيم.
اكتفي بتعليق السّيد { عبر الأحرار } فهو كافٍ وشافٍ ووافٍ ودلالته لا يعلو عليها تعليق بشأن هذا المقال الحصيف؟ شكرًا
عبر الأحرار كنت مصيبًا مثل تشي غيفارا في اختيار هذا التعليق للنشر.
“المعركة تخاض في غزة لا في مجلس الأمن”، كلمة مستلهمة من المقولة المشهورة للمجاهد عمر المختار رحمه الله، تختزن مفهوم الصراع الحقيقي في فلسطين وكيفية الإنتصار فيه. فعلى من استطاع الإتيان إلى أرض الرباط نصرة لأهلنا هناك فليأت إليهم، .