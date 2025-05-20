دولة غولان «الراشدة» تقتل الجنين الفلسطيني أيضاً

جديرة بأن تتحول إلى «كشكول» يحتوي على أقذع ما يتبادله ساسة دولة الاحتلال الإسرائيلي من شتائم ضدّ بعضهم البعض عموماً، والأحطّ انحداراً نحو معاجم العداء للسامية إذا كان الأمر يتناول هذا أو ذاك من ملفات مسكوت عنها خصوصاً. هذه هي الحال اليوم مع يائير غولان، الذي يتزعم حزب «الديمقراطيين»، «ميرتس» سابقاً، ويحدث أيضاً أنه جنرال في الاحتياط، ونائب قائد جيش الاحتلال سابقاً.
صحيح بالطبع أن تصريحاته الأخيرة كانت أشبه باقتحام عشّ للدبابير يستوطنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأطراف ائتلاف حاكم هو الأشد يمينية وتطرفاً قومياً وعنصرية وفاشية على امتداد تاريخ الكيان، وسبق أن استوطنه ساسة إسرائيليون يزعمون اليوم تصدّر «المعارضة». ما لا يقل صحة في المقابل أن قسطاً غير ضئيل من فحوى تصريحات غولان يتردد اليوم على نحو أو آخر في تصريحات ساسة غربيين، ابتداء من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وليس انتهاء عند كندا والنرويج وإيسلندا.
«الدولة الراشدة» لا يصحّ في نظر غولان أن تدير حرباً ضد مدنيين، ولا تقتل رضّعاً على سبيل الهواية، ولا تتعمد تهجير السكان. إلى هذا وذاك، حكومة نتنياهو «تعجّ بأشخاص لا يجمعهم باليهودية إلا القليل، حافلة بأشخاص ذوي نزعات انتقامية، لا أخلاق عندهم، ولا قدرة على إدارة دولة في زمن الطوارئ، وهذا خطر على وجودنا».
لكنه يتغافل عن حقيقة كبرى ساطعة تشير إلى أن تلك الدولة الإرهابية قاتلة الطفل والرضيع والجنين الفلسطيني، هي أولاً وآخراً دولة غولان نفسه، لأنه ببساطة إليها ينتمي، وفي صفوف جيشها خدم وبلغ أعلى المراتب، وضمن مشهدها السياسي يتزعم اليوم «واجهة» أحزابها ذات الصبغة اليسارية. وإذا كان قد انتقد رئيس حكومة هذه الدولة، كما سبق له أن عقد مقارنات بين جيشها والنازية، فإنه يصعب أن يتجاسر على الزعم بطهارة يديه من دماء فلسطينيين مدنيين لا عدّ لهم ولا حصر.
ولعل التوبيخ الأقسى لغة والأغبى دلالة أتى من نتنياهو نفسه حين اتهم الجنرال الاحتياط، اليهودي كابراً عن كابر، بأنه يمارس فرية الدم الشهيرة تجاه «أبطال» جيش الاحتلال، موحياً بان اتهامهم بقتل الأطفال عن سابق هواية شبيه بما اتُهم به اليهود من خطف للأطفال المسيحيين لاستخدام دمائهم في عجن خبز خاصّ بالطقوس الدينية. وليست تلك المخيّلة المريضة غريبة عن نتنياهو، وأقرب أمثلتها كانت استعادة العماليق في حثّ الجيش الإسرائيلي على القتال وارتكاب جرائم الحرب.
ردود «المعارضة» حضرت بدورها، فاعتبر يائير لبيد أن تصريحات غولان «غلطة» وتشكل «هدية لأعدائنا»، وطالب بيني غانتس باعتذار غولان عن «كلام متطرف وكاذب» وأقوال « تعرّض حرية أبطالنا للخطر أمام العدالة الدولية». ولم يكن عجيباً أن يلتحق صاحب العلاقة نفسه بالجوقة، فيسارع إلى حصر أقواله بالحكومة وحدها، وبالوزيرين بن غفير وسموترش، داعياً إلى وقفة دفاع عن «قيمنا كدولة صهيونية، يهودية، ديمقراطية».
وكان غولان سيُسمع لو نادى على غير مجرمي الحرب وساسة الإبادة الجماعية.
*كل قادة الكيان الصهيوني والساسة معهم
مجرمين وقتلة ( قاتلهم الله ).. وكل من لف لفهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
هه أحقر عصابة الإجرام وإبادة جلبوها من شوارع أروربا القذرة قذارة ليسرقوا بها أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دولة “غولان الراشدة” تقتل الجنين الفلسطيني أيضًا.
المطلوب من الشعوب العربية أن تتذكّر وتُذكّر، على مدار الأجيال، منذ اللحظة التي يبدأ فيها الطفل، ذكرًا أو أنثى، بفهم الحياة: ماذا فعلت إسرائيل منذ عام 1948 حتى يومنا هذا؟
لم تفعل شيئًا سوى القتل والتدمير والاحتلال، وسرقة الأراضي، وإرهاب الشعب الفلسطيني بشكل خاص، والعالم العربي بشكل عام هل تغيّر شيء من بن غوريون إلى غولان؟
لم يتغير شيء، سوى الوجوه: وجوه قبيحة جليحة، صاحبة تاريخ أسود من التدمير والقتل بدمٍ بارد.
وقد تمكنت إسرائيل، عبر داعميها، من أن تجعل كل شيء يبدو قانونيًا تحت اسم “الدفاع عن النفس”، وبمباركة من العالم المنافق، الذي لولاه لما تمكن هذا الكيان المحتل من البقاء.
مصالح الغرب، وعلى رأسه أمريكا، هي من تبقي إسرائيل، رغم أنهم اليوم بدأوا يتبرؤون من جرائمها ولكن على استحياء، فلنلقِ نظرة على أوروبا اليوم لماذا نسمع تصريحات من بريطانيا، فرنسا، وبعض الدول الأوروبية؟
بعض هذه الدول لها سجلّ أسود من الاحتلال والقتل والتدمير في العالم العربي وأفريقيا، وها هم اليوم ( 1 )
يُكملون المسيرة، شركاء في إبادة الشعب الفلسطيني، بالسلاح والمال والدعم الكامل.
وبقدرة قادر، نجدهم يستنكرون. بعد هذا الكم الهائل من القتل والتدمير!
أين كنتم منذ 2023، منذ عملية “طوفان الأقصى” لكن ما نراه الآن هو بداية انقلاب السحر على الساحر.؟
أوروبا بدأت تدخل أزمة اقتصادية منذ عهد ترامب، مع شعاره الشهير: “ادفع أحميك، غير كده الله معك.
ومنذ ذلك الحين، بدأ الضغط على أوروبا لتسليح الناتو، ووضع ميزانيات خرافية استعدادًا لحرب مفاجئة مع العدو.
لكن الحقيقة أن الشعوب الأوروبية لا تتحمل ما يتحمله الطفل الفلسطيني من جوع وحرمان، ولهذا بدأنا نرى التنصل من إسرائيل، ولكن بخطوات بطيئة، مثلما تنصل ترامب من حماية أوروبا، “واحدة بواحدة، سيب وأن أسيب وعلينا، نحن العرب، أن نحذر وأن نتفاءل، لكن بتعقّل وحساب. ( 2 )
البينة الصهيونبة تأسست إبادة الشعب الفلسطيني لكن هول جرائم النازيين ضد اليهود في الهولوكست جعلتها تتخفى خلف ستار الضحية مع أن تأسيسها وجرائم العصابات الصهيونية بدأ قبل ذلك مما هو معروف. اليوم تغيرت وظهرت الحقائق ليس فقط لأن حبل الكذب قصير بل لأن التطرف والعنصرية والوحشية طفت إلى السطح وأصبحت ظاهرةبلا ستار للعالم كله! المنطق يقول أن هذه الدولة ستسير إلى الهاوية ولاحل إلا بالتصالح مع السعب الفلسطيتي بالإعتراف بحقوقه ودولته المستقلة والعيش بسلام معهم. هذا يقتضي التخلص من الفاشية والتطرف والعنصرية التي تسيطر على إسرائيل فهل المجتمع الإسرائيلي قادر على هذه الخطوة! لن تنفع الأساطير والكذب وإنكار الواقع على المدى الطويل .