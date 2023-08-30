سياسة | عربي

دولة قطر تزود الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر

منذ ساعة واحدة

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الدوحة:  أعلن صندوق قطر للتنمية عن اتفاق لتزويد الجيش بالجمهورية اللبنانية بالوقود، لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار.

وتأتي المساعدات في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق،حسبما ذكرت اليوم الأربعاءوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في حزيران/يونيو العام الماضي عن دعم مالي بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني الذي يواجه صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية على وقع الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

يُذكر أن صندوق قطر للتنمية كان قد قدم دعما لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في لبنان.

(د ب ا)

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