دول آسيان وأستراليا تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

إسطنبول: دعا قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا، الأربعاء، إلى وقف “فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ أشهر.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اختتام قمة آسيان-أستراليا التي انطلقت الاثنين في مدينة ملبورن الأسترالية، اطلعت عليه الأناضول.

وورد في البيان المشترك: “ندين الهجمات ضد جميع المدنيين والمنشآت المدنية التي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية الأخرى”.

وأضاف: “نحث على وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.

ودعت الدول في البيان إلى “إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية وعن طريق البحر”.

وتتحكم إسرائيل في دخول المساعدات إلى القطاع عبر المعابر البرية الحدودية، وهو ما دفع بعض الدول مؤخرا إلى تنفيذ إنزالات جوية على القطاع للحد من تفاقم المجاعة التي باتت تهدد مناطق عدة على رأسها شمال القطاع.

وأعربت دول آسيان وأستراليا عن “قلقها” بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة، داعية “جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما دعت إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن (الإسرائيليين)، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن”، مؤكدة “أهمية الإفراج عن أي اعتقال تعسفي” للفلسطينيين، وفق البيان المشترك.

وحثت “جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع بهدف تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

وتأسست “آسيان”، وهي تكتل اقتصادي في آسيا، عام 1967، وتضم في عضويتها كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.

فيما تتمتع 6 دول بوضع “شريك الحوار القطاعي” مع “آسيان”، هي سويسرا والنرويج وتركيا وباكستان والبرازيل والإمارات.

(الأناضول)