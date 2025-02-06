دول أوروبية ترفض دعوة لاستقبال فلسطينيين

القاهرة: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إن إسبانيا والنرويج وأيرلندا ودول أخرى، ممن انتقد مسؤولوها تصرفات إسرائيل في غزة، يتعين عليها أن تستقبل الفلسطينيين.

ورفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس هذه الفكرة بشدة. وقال في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية “آر إن إي”: “غزة هي أرض سكان غزة”.

وقال متحدث باسم وزير الشؤون الخارجية الأيرلندي “إن الهدف يجب أن يكون عودة الشعب الفلسطيني بسلام إلى وطنه، وأي تعليقات على العكس من ذلك غير مفيدة ومصدر تشتيت”.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن أنه يريد إعادة توطين معظم سكان غزة “بشكل دائم” في دول أخرى، وأن تتولى الولايات المتحدة مسؤولية إزالة الأنقاض وإعادة بناء غزة لتصبح “ريفييرا الشرق الأوسط” لجميع السكان. ولم يستبعد نشر قوات أمريكية هناك.

وأعلنت إسرائيل أنها بدأت الاستعدادات لرحيل الفلسطينيين من قطاع غزة رغم الرفض الدولي لخطة الرئيس دونالد ترامب لإفراغ القطاع من سكانه.

وقال مسؤولون إن مصر شنت حملة دبلوماسية خلف الكواليس ضد الاقتراح، محذرة من أنه سيعرض اتفاقية السلام التي أبرمتها مع إسرائيل للخطر.

وأوضح مسؤولون مصريون أن حكومتهم لا تعتقد أن الفلسطينيين بحاجة إلى إعادة توطين لكي يتسني المضي قدما في عملية إعادة الإعمار، وهي ملتزمة بإنشاء دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.

(د ب أ)