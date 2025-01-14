دول الخليج تتوقع وصول ناتجها المحلي إلى 6 تريليونات دولار عام 2025

الرياض: توقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، وصول الناتج المحلي لدول المجلس الست إلى ستة تريليونات دولار بحلول عام .2025

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن البديوي قوله في الجلسة الحوارية الخليجية التي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونج كونج اليوم، إن دول المجلس تتمتع بمكانة اقتصادية مهمة على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023 نحو 1ر2 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى ستة تريليونات دولار بحلول عام 2025″.

وأعلن أن ” إجمالي الأصول المالية السيادية في دول مجلس التعاون بلغ نحو 2ر3 تريليونات دولار، مما يعادل 33% من إجمالي الأصول السيادية في العالم”، مشيرا إلى أن ” إجمالي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 7ر36 ألف دولار أمريكي”.

وأشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تتربع في المرتبة الأولى عالميا في احتياطي وإنتاج النفط الخام، وتحتل المرتبة الأولى أيضا في احتياطي الغاز الطبيعي، فيما تأتي في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن السياسات المتزنة لدول المجلس أسهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة من خلال توفير الإمدادات الآمنة والمستقرة من النفط والغاز الطبيعي للأسواق العالمية.

كما تطرق إلى توقيع اتفاقية بيع الطاقة الكهربائية مع العراق، وأن هناك خططا للتوسع في عمليات الربط وتجارة الطاقة الكهربائية مع العديد من الدول الإقليمية والدولية.

وأكد أن تخصيص جلسة حوارية خليجية ضمن منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، يؤكد المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية.

(د ب أ)