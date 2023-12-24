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دول الخليج تدعو إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ ساعة واحدة

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الرياض: طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، إسرائيل بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي إلى إدخال المزيد من المساعدات لأهالي غزة، داعية “المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى فرض الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية سكان غزة”.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم، بـ”اعتماد مجلس الأمن للقرار الذي تم إقراره الجمعة الماضي”، معبراً “عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات”.

وأوضح البديوي أن “القرار الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وما تضمنه القرار من فقرات أخرى، هو من القرارات المهمة التي ستسهم في توفير البيئة الآمنة لسكان القطاع، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار”.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “إسرائيل بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة، ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات”.

( د ب أ )

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  1. يقول Dr arabi:
    ديسمبر 24, 2023 الساعة 2:18 م

    صح النوم , مهلاً.

    رد

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