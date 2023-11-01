دول الخليج تدعو مجلس الأمن لإنفاذ هدنة تحفظ أرواح المدنيين في غزة

الرياض: دعت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ هدنة تحفظ أرواح المدنيين، مشيرة إلى أن “مجزرة مخيم جباليا هي من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان صحافي الأربعاء، “عن إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي العسكري لمخيم جباليا في شمال قطاع غزة”.

وقال “إن هذه الجريمة البشعة النكراء، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللا إنساني واللا أخلاقي على الفلسطينيين”.

وأفاد البديوي بأن “هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام إسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية”.

(د ب أ)