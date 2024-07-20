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دول الخليج: رأي محكمة العدل الدولية يشدد على استرجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة

20 - يوليو - 2024

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الرياض: أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت أن الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يؤكد حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 57 عاما.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة.

وأضاف أن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البديوي إلى أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي، ولا تغير شيئا على أرض الواقع، مؤكدا أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحقا أصيلا للشعب الفلسطيني.

وجدد البديوي التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.

( د ب أ)

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  1. يقول alaa:
    يوليو 30, 2024 الساعة 7:15 ص

    وماذا فعلت دول الخليج لاخوانهم في غزة —-

    رد

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