الكابينت يكلف نتنياهو وغالانت بتحديد كيفية وتوقيت مهاجمة “حزب الله.. ودول تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وأخرى تحذر من حرب “شاملة” بالمنطقة- (تغريدة)

بيروت: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر انتهى وإن أعضاءه فوضوا نتنياهو ووزير الدفاع بتحديد “نوع” و”توقيت” الرد الإسرائيلي على هجوم حزب الله الذي أودى بحياة 12 طفلا وفتى في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وتوالت دعوات دول غربية رعاياها لمغادرة لبنان، الأحد، لتنضم لأخرى عربية، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وتحذيرات من اندلاع حرب إقليمية بالمنطقة.

جاء ذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن دول غربية وعربية، تعقيبا على التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد مع حزب الله عقب حادثة “مجدل شمس” في الجولان المحتل.

والسبت، قُتل 12 شخصا من الطائفة الدرزية، معظمهم أطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين؛ جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بالجولان، وبينما اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي “حزب الله” بالوقوف وراء الهجوم وهدد بالرد عليه، نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.

وذكّرت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، رعاياها بـ “مراجعة تحذير السفر الحالي، الذي يحث بشدة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان”.

ويحث التحذير الحالي المواطنين الأمريكيين بشدة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان، وكذلك يوصيهم بالتسجيل في برنامج التسجيل (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعهم في حالة الطوارئ.

وأضاف البيان أن السفارة الأمريكية “تلفت انتباه المواطنين إلى حقيقة مفادها أنه وسط التوتر المتزايد في المنطقة، تقوم بعض شركات الطيران بتعديل جداول رحلاتها في لبنان”.

ونصحت السفارة الأمريكية مواطنيها المسافرين من أو إلى لبنان بمراقبة حالة رحلاتهم عن كثب، وأن يكونوا على دراية بأن مسارات الرحلات قد تتغير مع القليل من التحذير أو بدونه، وأن يضعوا خططًا بديلة.

وأشارت إلى أن البيئة الأمنية في لبنان بالوقت الحالي “معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة”.

Lebanon: Amid heightened tension in the region, some airlines are adjusting their flight schedules in Lebanon. Middle East Airlines (MEA) has announced that some flights originally due to land in Beirut on the evening of July 28 will now land on the morning of July 29. Other… pic.twitter.com/VWmQGsRhqF

— Travel – State Dept (@TravelGov) July 28, 2024