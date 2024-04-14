دول عربية تعلن إعادة فتح أجوائها أمام حركة الطيران

اسطنبول: أعلنت دول عربية، الأحد، إعادة فتح أجوائها أمام حركة الطيران واستئناف عمل مطاراتها ورحلاتها الجوية القادمة والمغادرة، بعد تعليق استمر ساعات، على خلفية الرد العسكري الإيراني على إسرائيل.

وقالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، الأحد، إن البلاد أعادت فتح أجوائها أمام كل الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بعد إغلاقها ليلا نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، “إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد.. فتح الأجواء جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق”.

كما أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني اليوم، إعادة فتح أجواء المملكة أمام حركة الطيران في تمام الساعة 8:15 صباحا بالتوقيت المحلي (5:15 ت.غ).

وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، فقد “تم إعادة فتح الأجواء بعد إعادة تقييم المخاطر حسب المعايير الوطنية والدولية الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني”.

من جهتها، أعلنت تل أبيب أيضا فتح مجالها الجوي أمام حركة الطائرات المدنية العابرة لأجوائها.

وذكرت هيئة البث العبرية أنه، “تم فتح المجال الجوي لحركة الطيران المدني في أعقاب تعليقه لمدة 7 ساعات.. فيما استأنف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، حركة الطيران المغادرة والقادمة من وإلى البلاد”.

والسبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن “الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة”، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة، ما دفع دولا عربية وتل أبيب تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا.

يأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

(الأناضول)