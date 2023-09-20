دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا تدعو لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق

الكويت: دعت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في العراق حكما قد يهدد اتفاقية قائمة بين البلدين منذ عشر سنوات.

وتزايدت التوترات بين الكويت والعراق بعد قرار للمحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية اتفاقية تنظم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين. وقالت المحكمة إن القانون الذي تم التصديق بموجبه على الاتفاقية كان يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتم التوصل إلى الاتفاقية في 2012 وصدقت عليها كل دولة في مجلسها التشريعي في 2013.

يأتي البيان بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك.

وجاء في البيان: “ندعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية … كما ندعوا الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012”.

وقال البيان أيضا: “ندعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن”.

(رويترز)