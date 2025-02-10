دومينيك دوفيلبان يبدي تفاؤلا بانفراج الأزمة بين الجزائر وفرنسا.. وموجة استنكار ردا على تصريحات زمور “المسيئة” ـ (فيديو)

الجزائر ـ “القدس العربي”:

كشف رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان، عن وجود “أمل كبير” لدى المسؤولين الفرنسيين في تجاوز الأزمة الحالية بين فرنسا والجزائر، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبذل في هذا الاتجاه، وأن “الأمور تسير في الطريق الصحيح”.

وأوضح دوفيلبان في مقابلة مع قناة “الجزائر الدولية”، أنه استنادًا إلى لقاءاته مع العديد من المسؤولين في فرنسا، سواء في الأوساط السياسية أو الاقتصادية، لمس وجود “توقعات كبيرة وأمل حقيقي في التوصل إلى حلول”، دون أن يحدد هوية هؤلاء المسؤولين أو طبيعة المناقشات التي أجراها معهم.

وأضاف أن جميع الأطراف مستعدة للقيام بدورها، قائلًا: “أعلم أن كل طرف مستعد لبذل جهده، ونحن جميعًا على استعداد للعمل من أجل تجاوز الخلافات الحالية وإعادة فتح قنوات الحوار والتعاون”. كما أكد أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا للخروج من الأزمة، مضيفًا أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.

وفيما يتعلق بقضية الذاكرة التاريخية بين البلدين، شدّد دوفيلبان على ضرورة أن تكون “حسن النية هي القوة الدافعة التي توجهنا”، متمنيًا أن يكون هناك تقدم قريب في هذا الملف. وقال: “أرى بالفعل تحركات في هذا الاتجاه، ولذلك أريد أن أصدق أننا سنتمكن قريبًا من التقدم معًا”.

كما أكد المسؤول الفرنسي السابق الذي يحظى باحترام كبير في الجزائر، أنه لا يضع نفسه في موقع الوسيط، لكنه يرى أنه ينبغي بذل كل الجهود الممكنة للخروج من الأزمة. وأضاف: “هذا هو التزامي من موقعي. لقد قرأت بعناية مقابلة الرئيس تبون (جريدة لوبينيون)، وأرى أن هناك تحركات في الاتجاه الصحيح”.

وأبدى دوفيلبان تفاؤله بإمكانية حدوث تغييرات إيجابية تمهّد لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مشددًا على أن “الأهم هو التركيز على المستقبل وما يجب تحقيقه لشبابنا ولشعوبنا، فذلك هو ما يجب أن يدفعنا للنظر إلى الأمام ومعالجة القضايا الصعبة والمؤلمة بروح بناءة”. وبشأن ملف الذاكرة، أوضح دوفيلبان أنه “من الضروري إعادة توجيه الاهتمام نحو الاعتراف بالتاريخ المأساوي، وهذا أمر لا شك فيه”.

ويأتي هذا التدخل من رئيس الوزراء الفرنسي السابق، بعد سلسلة من التصريحات والمواقف أكسبته احتراما كبيرا في الجزائر، حيث وقف في أكثر من مرة معارضا للسياسة العدائية التي ينتهجها وزير الداخلية الحالي برونو روتايو ضد الجزائر. وتكمن أهمية دوفيلبان، في كونه شخصية يمينية، تتكلم بشكل مضاد تماما لتوجهات هذا التيار الذي يغرق منذ سنوات في خطاب تحريضي ضد الوجود الجزائري في فرنسا.

وكان دوفيلبان، في حديثه لقناة “فرانس أنفو”، قبل أسابيع، قد أدلى بتصريحات لافتة، شدّد فيها على أن فكرة “إهانة الجزائر لفرنسا”، التي يروج لها اليمين المتطرف وبعض المسؤولين، هي فكرة مضللة وخطيرة، مبرزا أن مثل هذا الشعور بالإهانة قد أضر بفرنسا سابقاً في مناسبات تاريخية.

وعاد الدبلوماسي السابق إلى وقائع تاريخية، بينها “حادثة المروحة مع الداي في الجزائر قبل نحو 200 عام، والتي قادت إلى الحرب بين الجزائر وفرنسا”، مبرزا أنه “لا يمكننا أن نعيد الخطأ نفسه أو نفتح جروح حرب جديدة مع الجزائر”. وقال إن وزير الداخلية برونو روتايو، أراد حلّ قضايا لا يمكن معالجتها إلا بالدبلوماسية. هذه مهام وزارة الخارجية، وليس الداخلية”، مستشهدا بتجربة إيطاليا التي نجحت في معالجة ملف الهجرة بفضل العمل الدبلوماسي المتوازن بعيداً عن التصعيد.

إدانات لتصريحات زمور

وبعيدا عما يسمى في فرنسا بـ”الأصوات العاقلة”، طفا مؤخرا إلى السطح اليميني المتطرف وزعيم حزب “الاسترداد” إيريك زمور، محاولا تأجيج الأزمة بين البلدين عبر تصريحات “شديدة الإساءة للتاريخ الجزائري ومغرقة في إنكار الجرائم الاستعمارية”، وهو ما حدا بمؤرخين وشخصيات فرنسية، بينهم النائبة الأوربية ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن، للرد عليه ودحض ما اعتبروها “أكاذيب وتلفيقات”.

Colonisation: “Les Algériens pourraient nous être reconnaissants”, estime Éric Zemmour pic.twitter.com/I8DqxpJYS3 — BFMTV (@BFMTV) February 6, 2025



ومما قاله زمور وهو للعلم من عائلة يهودية كانت تقطن في الجزائر سنوات الاستعمار، أن “الجزائر لم تكن يومًا أمة، ولا شعبًا، ولا دولة، ولا كيانًا ذا سيادة”، زاعما أن “”الجزائر كانت قاعدة للقراصنة البربر الذين نشروا الرعب في البحر الأبيض المتوسط، حيث قاموا بالنهب والقتل والعبودية”، متسائلًا: “من سيدفع تعويضات عن ذلك؟”. وفي محاولة لنفي ما اجتمع عليه المؤرخون الفرنسيون والجزائريون على حد سواء، زعم زمور أنه لم تكن هناك إبادة في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، قائلا: “في 1830، كان هناك مليونا نسمة في الجزائر، وفي 1962 أصبحوا 10 ملايين مسلم، فأين هي الإبادة الجماعية؟ ومن يدين لمن؟”.

ولم يتأخر ردّ الشخصيات المعتبرة في التاريخ على زمور، حيث قال المؤرخ الشهير بن يامين ستورا، ردّا على مزاعم أن الجزائر لم تكن دولة وأمة، بالقول: “إن إيالة الجزائر هي التي أقرضت المال لفرنسا، التي كانت في حاجة إليه خلال الثورة الفرنسية”. وأبرز أن “رفض فرنسا سداد هذا الدين هو ما أدى إلى حادثة “حادثة المروحة” التي وجهها حاكم الجزائر للقنصل الفرنسي عام 1827.”

Benjamin Stora, historien français, répond à Éric Zemmour, fondateur et président du parti politique français d’extrême droite Reconquête, après ses propos sur l’Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/gey9nMXFfo — LeLien (@LeLienofficiel) February 8, 2025



وبالمثل، ردّ الصحفي المعروف بمناهضته للاستعمار جون ميشال أباتي، في مقال له على ما اعتبرها مغالطات زمور حول أن الاستعمار أراد جلب الحضارة للجزائر. وأبرز أن جميع المؤرخين أثبتوا أن دوافع الملك شارل العاشر، الشقيق الأصغر للملك لويس السادس عشر، هو تحقيق “إنجاز عسكري” يسمح له بتعليق الحريات العامة وإعادة الحكم المطلق. وبذلك، كان “احتلال الجزائر مجرد غطاء لانقلاب سياسي، وهو أمر يتجاهله إيريك زمور بشكل منهجي”.

والمؤلم في قصة احتلال الجزائر، أن فرنسا قرّرت، وفق أباتي، اعتبارًا من عام 1840، تحويل الجزائر إلى “مستعمرة استيطانية”. وأبرز الصحافي أن “هذا النموذج الاستيطاني هو ما أدى إلى “جرائم القتل الجماعي”، مشيرا إلى أن “هذا الاستعمار فرض على فرنسا إنشاء نظام تمييزي غير عادل، يشبه نظام الفصل العنصري، حيث لم يكن للعرب أي حقوق، وتم استبعادهم من التعليم، وكل تمرد كان يُقمع بوحشية تصل إلى حد الإعدام”.

وكان أباتي بفعل إضاءاته المتكررة في القنوات الفرنسية حول التاريخ الوحشي للاستعمار الفرنسي، قد نجح في تحويل قضية تسميات الشوارع بأسماء سفاحين احتلوا الجزائر إلى قضية رأي عام في بلاده. وشرعت عدة مدن بينها العاصمة باريس، مؤخرا في إزالة اسم الماريشال بيجو أحد عتاة التعذيب في بدايات الغزو الفرنسي من شوارعها الرئيسية.

واللافت أن زمور من بين كل الشخصيات التي واجهته، خص النائبة الأوربية ريما حسن، بردّ رآه كثيرون عنصريا، حيث دعاها للتخلي عن جنسيتها الفرنسية وطلب الجنسية الجزائرية من الرئيس عبد المجيد تبون. وكانت التغريدة التي أطلقتها ريما حسن، قوية، حيث ورد فيها أن “فرنسا، التي ادّعت أنها جاءت من أجل الحضارة، كانت في الواقع أقل تعليماً من السكان الذين زعمت أنها جاءت لتثقيفهم”. وأشارت إلى أن فرنسا “ارتكبت مجازر بحق ثلث السكان الجزائريين، ومارست التعذيب، والاغتيال، والاغتصاب، والنهب، ونفذت تفجيرات بلغت قوتها 10 إلى 20 ضعف قنبلة هيروشيما”. وانتهت إلى أن “فرنسا لا تدين للجزائر بالاعتذار فحسب، بل عليها أن تقدّم لها أيضاً، وقبل كل شيء، عدالة تعويضية”.