دومينيك دو فيلبان: لم يعد لفرنسا صوت على الساحة الدولية.. والصمت المطبق أمام حرب غزة “فضيحة تاريخية”- ( فيديو)

باريس- “القدس العربي”: خلال مقابلة مطولة مع إذاعة “فرانس انتر” الفرنسية، انتقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق لفرنسا دومينيك دو فيلبان بقوة السياسية الخارجية الحالية لبلاده، معتبراً أن باريس ما عاد لديها صوت على الساحة الدولية في مواجهة السياق الجيواستراتيجي الدولي الحالي.

وقال: لدينا أوكرانيا حيث تتسارع الأمور في التدهور، وغزة التي تعد اليوم ودون أدنى شك أكبر فضيحة تاريخيّة. مقابل ذلك، صمت مطبق في فرنسا، حيث إن وسائل الإعلام لم تعد تتناول الحرب على غزة. أجد نفسي مضطرا للبحث على موقع البحث غوغل للعثور على خبر قصير يطلعني على ما يجري في غزة وأعداد الضحايا المدنيين في القطاع.

واعتبر دو فيلبان أن ما يحدث في غزة هو فضيحة كبرى على المستوى الديمقراطي، مضيفاً القول: كل هذا يبرر اليوم بأنها الحرب.. نعم ولكنها حرب ليست كغيرها لأن الضحايا مدنيون.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق القول “إننا نعيش وضعا عبثيا تدفع فيه فرنسا الفاتورة، وينقرض نفوذها الدولي ويتلاشى”.

ورداً على سؤال الصحافية ما إذا كان سيقبل أن يكون وزيراً لخارجية فرنسا في الحكومة الجديدة في حال اقترح عليه ذلك، قال دو فيلبان: “لقد كنت وزير خارجية عندما كان ذلك ممكنا وكنت رأس حربة السياسة الخارجية الفرنسية، وكان لدي ضوء أخضر من قبل الرئيس جاك شيراك. في حالة ما اتصل بي الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم لطلب بعض النصائح فسألبي ذلك بسرور، وهو ما لم يفعل قط حتى الآن”.

وتابع دو فيلبان القول: “للأسف السياق العام اليوم والبرنامج الذي يستخدمه الرئيس ماكرون في العلاقات الدولية تجاوزته الأحداث والزمن.. فهو لا يفهم ما يحدث اليوم…والـstart up nation التي وعد بها ستبقى مجرد حلم”.

Dominique de Villepin: “Gaza est sans doute le plus grand scandale historique, je n’ose pas trouver de référence. Plus personne n’en parle dans ce pays, c’est le silence, la chape de plomb, les médias n’en parlent plus. Je suis obligé d’aller sur Google pour trouver une brève qui… pic.twitter.com/BsYZbo6aye

