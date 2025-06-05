دوناروما عانى من أجل الاستمتاع بشكل كامل بفوز سان جيرمان على إنتر

لندن: اعترف جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بأنه عانى من أجل الاستمتاع بشكل كامل بفوز فريقه الكاسح 5 / صفر على إنتر ميلان الإيطالي.

وكان دوناروما 26/ عاما/ متفرجا فعليا خلال المباراة التي أقيمت بملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ الألمانية، حيث قال إنه كانت لديه مشاعر متضاربة بسبب أصدقائه في الفريق الإيطالي.

وقال دونارومىا في مؤتمر صحافي خلال مشاركته مع منتخب إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي الحالية “لقد كانت أفضل لحظة في مسيرتي. كانت هناك لحظات صعبة من الناحية المعنوية”.

أضاف الحارس الإيطالي “كنت أعاني من أجل الاستمتاع الكامل بالفوز بالمباراة لأن بعض إخوتي في الفريق الآخر كانوا في معاناة، وقد عانقتهم في نهاية المباراة، لقد كان ذلك مؤثرا للغاية”.

ورغم ذلك، شعر قائد المنتخب الإيطالي أن مستواه في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية ساعد في استعادة سمعته التي تضررت بشدة في بلاده، حيث أشار “ليس من السهل العودة لإيطاليا وعدم استقبالي بالشكل الذي أستحقه. لكنني الآن سعيد باستعادة الثقة ودعم الأمة لي”.

شدد دوناروما في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “أنا سعيد الآن باستعادة الثقة والتوازن والعقلية. مسرور بإقناع جميع الإيطاليين”.

وتابع “وجدت مع لويس إنريكي (مدرب سان جيرمان) التوازن في كل شيء. لقد منحني الكثير، لا سيما على المستوى الذهني”.

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم عام 2026 بمواجهة منتخب النرويج غدا الجمعة قبل أن يستضيف منتخب مولدوفا يوم الاثنين المقبل.

وعجز المنتخب الإيطالي عن التأهل لآخر نسختين من كأس العالم، فيما تصدرت استعدادات المدرب لوتشيانو سباليتي عناوين الصحف بعد رفض المدافع فرانشيسكو أتشيربي 37/ عاما/ أحد لاعبي إنتر الذين خسروا نهائي دوري الأبطال، استدعائه الأول للمنتخب منذ عام.

وقال سباليتي: “لم يستجب أتشيربي للاستدعاء. ندرك ذلك ونمضي قدما”.

أكد المدرب الإيطالي “إنه لا يعاني من مشكلة بدنية. لقد فكر كثيرا في كل ما حدث حوله. سبق وأن أعرب عن بعض الشكوك، صحيح أننا نقترب من نهاية الموسم، واللاعبون يشعرون بالإرهاق”.

أشار سباليتي في ختام حديثه بالمؤتمر الصحفي “أريد أن أحافظ على تركيزي. هناك لاعبون مثله يستحقون اهتمامنا. حتى الآن، لم يتم تعويضه بلاعب آخر”.ة

(د ب أ)