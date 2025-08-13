دوناروما يوجه رسالة وداع محتملة لجماهير سان جيرمان

باريس: وجّه الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما ما يبدو وكأنها رسالة وداع لجماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء.

وبعد يوم واحد من استبعاده من قائمة سان جيرمان لملاقاة توتنهام الإنكليزي اليوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي، أصدر دوناروما بيانا إعلاميا يوضح فيه كواليس ما حدث معه خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحارس الإيطالي في البيان الذي نشرته مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية: “منذ اليوم الأول لانضمامي، بذلت قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، من أجل المشاركة والدفاع عن مرمى باريس سان جيرمان”.

وأضاف: “للأسف، قرر أحدهم أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءا من الفريق وأساهم في نجاحه، أشعر بخيبة أمل وإحباط”.

وأوضح دوناروما: “أتمنى أن تتاح لي فرصة النظر في عيون الجماهير في ملعب حديقة الأمراء مرة أخرى وأقول لهم وداعا كما ينبغي، وإذا لم يحدث ذلك، فأريدكم أن تعلموا أن دعمكم ومودتكم تعني لي الكثير ولن أنساها أبدا، سأحمل دائما ذكرى كل المشاعر والليالي الساحرة وذكراكم… أنتم الذين جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي”.

وختم بالقول: “إلى زملائي في الفريق، عائلتي الثانية، شكرا لكم على كل معركة وكل ضحكة وكل لحظة شاركناها، ستبقون دائما إخوتي… كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفا عظيما”.

ألمح الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان إلى أنه لم يعد يرغب في بقاء دوناروما في ملعب حديقة الأمراء.

ونقل موقع “فوت ميركاتو” عن إنريكي قوله خلال المؤتمر الصحافي للمباراة أمام توتنهام، أن قرار استبعاد دوناروما من المباراة اتخذه بمفرده، وكان مدفوعا بدوافع رياضية.

وأضاف: “جيو أحد أفضل حراس المرمى في العالم، بل هو أفضل منهم كشخص، لكن هذه هي حياة لاعب كرة القدم من الطراز الرفيع، تماما مثل حياة المدرب”.

وأشار إنريكي: “هذه قرارات صعبة، لكنني أتحمل مسؤولية الاختيار، لو كان اتخاذها سهلا، لاتخذها أي شخص، إنها تتعلق بمواصفات حارس المرمى الذي يحتاجه فريقي”.

وكشفت تقارير إخبارية اهتمام مانشستر يونايتد الإنكليزي بدوناروما (26 عاما)، الذي ينتهي عقده صيف العام المقبل.

وأكمل سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إجراءات تعاقده مع لوكاس شيفالييه، حارس مرمى ليل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيغيب دوناروما الآن عن مباراة توتنهام، التي تقام بمدينة أوديني الإيطالية.

كان دوناروما جزءا من تشكيلة منتخب إيطاليا الذي فاز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) عقب تغلبه على إنكلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، ولا يزال يعد من أفضل حراس المرمى في العالم حاليا.

وخاض دوناروما أكثر من 200 مباراة مع ميلان الإيطالي قبل انضمامه لباريس سان جيرمان عام 2021، علما بأنه توج بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي مع نادي العاصمة الفرنسية، وكان ضمن تشكيلة الفريق الذي سحق إنتر ميلان الإيطالي 5 / صفر ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

(د ب أ)