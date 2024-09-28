دونالد ترامب يبيع ساعة ذهبية بـ 100 ألف دولار لتمويل حملته الانتخابية

باريس ـ «القدس العربي»: أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، للتو عن بيع ساعة فاخرة باسمه لتمويل حملته الانتخابية. وبيعت نسخة من الساعة المطلية بالذهب بمبلغ 800 دولار.

بعد الأحذية الرياضية والأناجيل والعملات المعدنية وحتى قطع البدلة التي ارتداها خلال مناظرة متلفزة ضد جو بايدن، يضيف دونالد ترامب إلى ترسانته من «الأشياء الجيدة» مجموعة جديدة من الساعات الفاخرة لتمويل حملته الانتخابية في مواجهة المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيسة الحالية كامالا هاريس.

وأغلى طراز من هذه الساعة يُسمى «Trump Victory Tourbillon» يحمل ختم «Trump» ويتكون بالكامل من 200 غرام من الذهب الصلب عيار 18 قيراطا بالإضافة إلى 122 ماسة موزعة على العروات والإطار. يقول دونالد ترامب في مقطع الفيديو الترويجي الخاص به: «أنا أحب الذهب، وأحب الماس». يكشف القرص، الذهبي أيضًا والذي يعرض كلمة «Trump» عن حركة توربيون.

هذه الساعة «المميزة حقًا» محدودة أيضًا: تم إنتاج 147 نموذجًا فقط، والنموذج الأول مخصص منطقيًا للمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومن ناحية الإنتاج، اختار دونالد ترامب شركة مصنعة في سويسرا، متجاهلاً مبدأ أمريكا أولاً الذي ظل يطرحه منذ دخوله عالم السياسة.

أولئك الذين يرغبون في دفع 100 ألف دولار سيحق لهم أيضًا الحصول على خطاب شخصي موقع من دونالد ترامب مع عبارة «حان وقت ترامب!». ويمكن لمؤيدي الملياردير الأقل حظًا أن يلجأوا إلى نموذج آخر مطلي بالذهب بسعر 799 دولارًا للواحدة.

دونالد ترامب ليس المرشح الوحيد الذي يعتمد على «الأشياء الجيدة» لتمويل حملته. تمتلك منافسته كامالا هاريس أيضًا عددًا كبيرًا من المنتجات المشتقة لحسابها مثل الأساور والأكواب والدبابيس والملصقات. هناك يمكنك العثور على قبعة مكتوب عليها «سيدتي الرئيسة» وقمصان تحمل شعارات «YES SHE CAN» أو «السيطرة على الأسلحة وليس الفتيات».

ويرتبط هذا الوجود واسع النطاق للأشياء الجيدة ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الديمقراطية في أمريكا. في عام 1789 قيل أن عن جورج واشنطن كان أول من قام بتوزيع دبابيس «GW».