دون احتفال.. بيت لحم تصلي من أجل أطفال غزة

بيت لحم: دقت صباح الاثنين أجراس كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأقيمت صلوات إيذانا بحلول عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

ووجه المسيحيون دعواتهم وصلواتهم من أجل قطاع غزة، ولاسيما أطفاله، داعين إلى إنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة للشهر الـ16.

وللعام الثاني تواليا، تحيي بيت لحم عيد الميلاد دون مظاهر احتفالية، حزنا على قطاع غزة المكلوم بحرب إبادة متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وغابت أي مظاهر احتفال عن المدينة وكنيسة المهد، التي يعتقد أنها شيدت على المغارة التي ولد فيها السيد المسيح عيسى عليه السلام.

ومنذ صباح الاثنين، توافد مسيحيو بيت لحم وعشرات من الحجاج على كنيسة المهد، مكتفين بصلوات ودعوات لإنهاء حرب الإبادة.

(الأناضول)