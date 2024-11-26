دون استقالة.. بن غفير يعتزم التصويت ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان 

القدس: أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، اعتزامه التصويت ضد الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار مع لبنان، متجنبا التلويح باستقالته من الحكومة، وفق ما أورده إعلام عبري.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” بعد عصر الثلاثاء، من أجل مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان والمصادقة عليه.

وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “سأصوت اليوم ضد الاتفاق، وسأحاول إقناع الوزراء بالتصويت ضده، نحتاج أن نسمع أصوات سكان الشمال التي تقول فشلنا في تحقيق هدف الحرب بإعادتهم سالمين”.

وردا على سؤال بشأن تهديداته السابقة بالاستقالة من الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قال: “قلت إننا لن نلتزم بالائتلاف (دعم قوانين الحكومة)، ولم أتحدث عن الاستقالة”.

وأضاف: “لقد انضممت مؤخرا إلى الحكومة المصغرة وخرج بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وأثرت في عملية الصافرة (تفجير أجهزة نداء حزب الله في لبنان) والقضاء على (زعيم حزب الله حسن) نصر الله والمناورة في لبنان، وهذا ليس صدفة”.

وعن موقفه في حال انتهك “حزب الله” الاتفاق المرتقب، قال بن غفير: “أثق في نتنياهو وبأنني سأؤثر عليه كما أثرت عليه في الأشهر الثلاثة الماضية”.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الثلاثاء: “سيكون لدى نتنياهو أغلبية ساحقة في الكابينت للموافقة على الاتفاق”.

وأشارت إلى أن وزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش اعتبر أن الاتفاق لا يستحق الورق الذي سيوقع عليه”.

ولم تشر الصحيفة لقرار سموتريتش حول تصويته إزاء الاتفاق ما إذا سيكون معه أم ضده.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله، الإثنين: “لن يكون أي اتفاق، إذا وقع، لن يستحق الورق الذي يوقع عليه، إنه ليس مثيرا للاهتمام، المثير للاهتمام هو أننا فككنا حزب الله وسنواصل تفكيكه”.

والاثنين، أعلن البرلماني اللبناني قاسم هاشم، عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأن إعلانه قد يكون خلال 36 ساعة “بعدما أصبح شبه مكتمل”.

(الأناضول)