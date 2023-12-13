دوي انفجارات عديدة في وسط كييف.. وبايدن يدعو لمواصلة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا بعبارات عاجلة على أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في مساعدة أوكرانيا، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض.

وحذر بايدن من أن جميع الدول الديمقراطية الغربية معرضة للخطر إذا سٌمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز.

وقال إن الولايات المتحدة “ستواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات مهمة طالما استطعنا”.

وقدم تفاصيل عن أحدث دعم يتعلق بأسلحة قيمتها 200 مليون دولار، بما في ذلك أنظمة المدفعية والدفاع الجوي، والتي أعلن عنها في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

لكنه حذر من أنه “بدون تمويل إضافي، فإننا نقترب بسرعة من نهاية قدرتنا على مساعدة أوكرانيا على الاستجابة للمطالب التشغيلية العاجلة لديها”.

وقال بايدن: “يعول بوتين على فشل الولايات المتحدة في الوفاء بوعودها لأوكرانيا. يجب علينا، أن نثبت أنه مخطئ”.

إلى ذلك، سُمع دويّ انفجارات عديدة في وسط كييف فجر الأربعاء، في حين قالت السلطات إنّ العاصمة الأوكرانية تعرّضت لـ”هجوم معاد” أسفر عن سقوط سبعة جرحى.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر منصّات التواصل الاجتماعي إنّه “وفقاً لطواقم الإسعاف فقد أصيب سبعة أشخاص بجروح (…) نتيجة الهجوم المعادي على كييف، نُقل خمسة منهم للعلاج” في مستشفيات بالعاصمة.

(وكالات)