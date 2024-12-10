دوي انفجارات عنيفة في دمشق 

أعمدة الدخان على مشارف دمشق في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية في 9 ديسمبر 2024. ا ف ب

دمشق: سُمع دويّ انفجارات عنيفة في دمشق، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وذلك بعيد إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ إسرائيل شنّت حوالى 250 غارة جوية على سوريا منذ سقوط بشار الأسد، قبل يومين.

وبحسب المرصد، فإنّ إسرائيل تستهدف، منذ فجر الأحد، المنشآت العسكرية الرئيسية في سائر أنحاء سوريا بهدف تدميرها.

وأوضح المرصد أنّ هذه الغارات شملت معظم المحافظات السورية وطالت “مطارات ومستودعات وأسراب طائرات ورادارات ومحطات إشارة عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة ومراكز أبحاث علمية وأنظمة دفاعات جوية، فضلاً عن منشأة دفاع جوي وسفن حربية في ميناء اللاذقية الواقع في شمال غرب البلاد.

وأورد المرصد لائحة مفصّلة بالأهداف العسكرية التي طالتها الغارات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنّ ضرب هذه المواقع “يأتي في إطار تدمير ما تبقى من السلاح ضمن مستودعات وقطع عسكرية كانت تسيطر عليها قوات النظام السابق”.

(أ ف ب)