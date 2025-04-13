دوي صافرات إنذار في القدس وتل أبيب ومحيطهما جراء إطلاق صاروخ من اليمن- (صور وفيديوهات)

القدس: دوت صافرات الإنذار، الأحد، في عدة مناطق وسط إسرائيل، جراء اعتراض صاروخ من اليمن، وفق إعلام عبري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل الدولة، تم إطلاق صواريخ على الأرجح من أراضي اليمن. قمنا بمحاولات اعتراض ونتائجها قيد الفحص، وقد تم تفعيل الصافرات وفقًا للسياسة المعتمدة”.

ولاحقا، أعلن أنه بعد التحقيق تبين أن صاروخا واحدا أطلق من اليمن.

🛑 مشاهد متعددة لدوي صافرات الإنذار في مناطق متفرقة من يافا المحتلة المسماة “تل أبيب” جراء قصف صاروخي من اليمن#التصعيد_بالتصعيد #لن_نترك_غزة pic.twitter.com/b2T6TzQlzC — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 13, 2025

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة إن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط البلاد، بما فيها مدينتا القدس وتل أبيب، جراء اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى وسط البلاد، دون أن توضح سبب دوي الصافرات.

ولم تتبن جماعة الحوثي اليمينية إطلاق صاروخ نحو تل أبيب حتى الساعة 15:30 تغ.

الان مباشر

الصاروخ اليمني يعبر ويناور

ويضرب في تل أبيب pic.twitter.com/8sNFnWlNMP — سمير المترب – Sameer Almotareb (@yemen_sameer) April 13, 2025

اين جبروت تل ابيب هنا صواريخ اليمن pic.twitter.com/BEGkWg5OBe — ☫ مُحَمَّد 𓂆 (@ramitb313) April 13, 2025

🔻تل أبيب:

الطائرات لا تستطيع حتى الآن الهبوط في مطار بن غوريون لتوقفه عن العمل بسبب الصواريخ القادمة من اليمن pic.twitter.com/TRIXzekWJG — د/بن سعيد Bin Saeed𓂆 (@Se2Bin2) April 13, 2025

(وكالات)