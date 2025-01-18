دوي صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب وإيلات.. وإغلاق مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخين من اليمن- (صورة وفيديوهات)

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن عقب تفعيل صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى (وسط)، وإنه بعد ساعات اعترض صاروخا آخر أطلق من اليمن باتجاه إيلات.

وفي بيان على حسابه بمنصة إكس، قال الجيش: “عقب تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق بالبلاد، اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من اليمن”.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في القدس، ومنطقة “غوش دان” (تل أبيب الكبرى)، للتحذير من سقوط صواريخ.

مجدداً، اليمن الحبيب يضرب تل أبيب pic.twitter.com/Oxi0yT2RVS — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 18, 2025

وأفادت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة بـ”إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب أمام عمليات الإقلاع والهبوط مدة قصيرة عقب دوي صفارات الإنذار”.

من جانبها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء”، أنها لم تتلق بلاغات تفيد بوقوع إصابات.

تل ابيب الكبرى ومحيطها تحت القصف pic.twitter.com/wVo5ODVgUo — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) January 18, 2025

لحظة دوي صفارات الإنذار وهروب المستوطنين بعد إطلاق صاروخ باليستي من #اليمن اتجاه “تل أبيب”#sonarmediacenter pic.twitter.com/958zJoIR9x — Sonar Media Center (@SonarCenter) January 18, 2025

وبعد ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن على جنوب إسرائيل السبت، قبل دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وقال الجيش الإسرائيلي “بعد صفارات الإنذار التي دوت قبل قليل في منطقتي إيلات وعربة، اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية صاروخا أطلق من اليمن”، مضيفا أنه تم اعتراضه قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن اليوم السبت إن الجماعة ستنسق عن كثب مع المقاومة الفلسطينية للتعامل مع إسرائيل في حالة أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال يحيى سريع، في بيان: “ننسق مع المقاومة الفلسطينية في غزة للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو تصعيد عسكري يرتكبه العدو (الإسرائيلي) خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

كما أعلن سريع استهداف جماعته مقر وزارة “الدفاع الإسرائيلية” في تل أبيب بصاروخ باليستي في مدينة يافا، مشيرا إلى أن “الصاروخ (ذو الفقار) وصل إلى هدفه بدقة عالية، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له”.

(وكالات)