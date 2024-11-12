سياسة | دولي

دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومقتل شخصين في مدينة نهاريا بعد إطلاق مقذوفات من لبنان

12 - نوفمبر - 2024

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تل أبيب: أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية الثلاثاء مقتل شخصين في مدينة نهاريا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إطلاق مقذوفات من لبنان.

وقال أحد المسعفين في نجمة داوود الحمراء إن “صاروخا سقط على مستودع … أجرينا فحوصات طبية لرجلين (في الأربعينات من العمر) كانا فاقدين للوعي ويعانيان من إصابات خطيرة … وللأسف كانت إصاباتهما خطيرة للغاية وبعد الفحوصات تعين علينا إعلان وفاة كليهما”.

وفي وقت سابق، دوت الثلاثاء صافرات الإنذار في تل أبيب الساحلية وسط الأراضي الفلسطينية في أعقاب إطلاق مقذوفات من لبنان.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “سماع صفارات الإنذار في مناطق عديدة وسط الأراضي الفلسطينية بعد إطلاق مقذوفات من لبنان”. وأضاف في بيان لاحق “اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاثة مقذوفات أطلقت من لبنان”.
(وكالات)

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