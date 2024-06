دوي صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى- (فيديوهات)

تل أبيب: دوت صافرات الإنذار، مساء الثلاثاء، في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، بعد إطلاق حركة “حماس” رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رشقة من الصواريخ تم إطلاقها على مدن تل أبيب وريشون لتسيون، ومناطق أخرى وسط البلاد، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.

The moment a rocket was fired at Tel Aviv a while ago pic.twitter.com/28H9IgUhqn

— Sprinter clown 🤡 factory (@Sprinter00000) November 21, 2023