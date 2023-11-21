سياسة | دولي

دوي صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى- (فيديوهات)

21 - نوفمبر - 2023

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تل أبيب: دوت صافرات الإنذار، مساء الثلاثاء، في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، بعد إطلاق حركة “حماس” رشقة صاروخية من قطاع غزة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رشقة من الصواريخ تم إطلاقها على مدن تل أبيب وريشون لتسيون، ومناطق أخرى وسط البلاد، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.

https://twitter.com/AoR3138/status/1727003467846386153


من جانبها، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لـ “حماس” على قناتها بـ “تلغرام” أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية “رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

(وكالات)

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