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دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل إثر سقوط صواريخ من لبنان

منذ ساعة واحدة

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القدس: دوت صفارات الإنذار، الاثنين، في عدد من المستوطنات شمال إسرائيل، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 (خاصة)، إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في منطقة الجليل الغربي القريبة من الحدود اللبنانية.

وأضافت أنه تم رصد سقوط عدد من الصواريخ في منطقة عين يعقوب، دون أن تشير إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن “حزب الله” الاثنين، أن عناصره استهدفوا “انتشارا لجنود العدو (الإسرائيلي) في ‏مرتفع عداثر (شمال إسرائيل) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

وفجر الاثنين، أعلن في بيانين أن عناصره استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنتي أفيفيم والمنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابات مباشرة.

ومنتصف الليل، أغارت مقاتلات إسرائيلية بصاروخين على بلدة يارون، وأتبعتها بعد دقائق قليلة بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

(الأناضول)

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