دوي صفارات الإنذار في القدس والنقب بعد إطلاق صواريخ من شمال غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض “صاروخين” أطلقا من شمال غزة السبت، فيما يواصل الجيش هجومه الواسع في شمال القطاع الفلسطيني المدمر.
وقال الجيش إنه “بعد دوي صفارات الإنذار في الساعة 16,14 (14,14 ت غ) في مناطق القدس والنقب وهاشفيلا، اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية مقذوفين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية من شمال غزة”.
(أ ف ب)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والمجاهدين وأبو والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعتها في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🔥🐒💣
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار غزة العزة و الصمود والبطولة والمعجزات، الله معكم وهو ناصركم وهازم عدوكم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🔥💣