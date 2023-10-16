سياسة | دولي

دوي صفارات الإنذار في القدس يتسبب في قطع جلسة الكنيست- (فيديوهات)

منذ 4 دقائق

لحظة إخلاء الكنيست وخروجالنواب إثر صافرات الإنذار- لقطة شاشة

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القدس: دوت صفارات الإنذار الإثنين في القدس وتم سماع دوي انفجارات في المدينة
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي “دوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس”، بينما كان البرلمان الإسرائيلي في جلسة خاصة في مستهل الدورة الشتوية وتم وقفها إثر دوي الصفارات.

(وكالات)

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