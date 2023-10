دوي صفارات الإنذار في القدس يتسبب في قطع جلسة الكنيست- (فيديوهات)

القدس: دوت صفارات الإنذار الإثنين في القدس وتم سماع دوي انفجارات في المدينة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي “دوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس”، بينما كان البرلمان الإسرائيلي في جلسة خاصة في مستهل الدورة الشتوية وتم وقفها إثر دوي الصفارات.

Zionist Knesset members evacuating to shelters as rockets descend on Jerusalem pic.twitter.com/zWChtnsGdi

— Mahyar (@Mahyar3138) October 16, 2023