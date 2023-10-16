دوي صفارات الإنذار في القدس يتسبب في قطع جلسة الكنيست- (فيديوهات)

القدس: دوت صفارات الإنذار الإثنين في القدس وتم سماع دوي انفجارات في المدينة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي “دوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس”، بينما كان البرلمان الإسرائيلي في جلسة خاصة في مستهل الدورة الشتوية وتم وقفها إثر دوي الصفارات.

Zionist Knesset members evacuating to shelters as rockets descend on Jerusalem pic.twitter.com/zWChtnsGdi — Mahyar (@Mahyar3138) October 16, 2023

بالصورة | ازدحام في ملجأ الكنيست بعد هروب اعضائه واخلاء جلستهم بعد سقوط صواريخ جنوب #القدس و #تل_أبيب pic.twitter.com/zKy5doBhMI — قناة المنار (@TVManar1) October 16, 2023

هروب نتنياهو ولابيد وجميع أعضاء الكنيست الإسرائيلي بعد خطاب قبل قليل بسبب صواريخ المقاومة الآن 😁 #جاهزون_يا_فلسطين #الإجتياح_البري pic.twitter.com/vu8Cmn9zmj — عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) October 16, 2023

(وكالات)