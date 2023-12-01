دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة- (فيديو)

القدس: دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، مساء الجمعة، للمرة الثانية خلال ساعات اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، على منصة “اكس”، إن صفارات الإنذار “دوت في وسط وجنوبي إسرائيل”، بينما يشهد اليوم انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أقرت بين إسرائيل وحركة “حماس” الجمعة الماضية، واستمرت 7 أيام.

من جهتها، قالت القناة “12” العبرية، إن “صفارات الإنذار دوت في مدن ريشون لتسيون، يفنه، روحوفوت، وسط إسرائيل، وأسدود في جنوبها”.

ونقلت عن طواقم الإسعاف تأكيدهم “عدم تسجيل إصابات بشرية، أو أضرار بالممتلكات”.

ولكنها تحدثت عن سماع دوي انفجار ناتج عن اعتراض صواريخ (مصدرها قطاع غزة).

مشاهد خاصة تظهر إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه مواقع ومدن إسرائيلية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/XKXYju7xLE — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 1, 2023

من جهة ثانية، أقرت إسرائيل رسميا بمقتل 3 إسرائيليين، قالت “حماس”، سابقا إنهم قتلوا خلال أسرهم في غزة، إثر قصف إسرائيلي على القطاع، دون تحديد موعد القصف أو المكان الذي استهدفه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) إن “ثلاثة من المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة؛ وهم المواطنون رونين إنغيل (54 عاما) ومايا غورين (56 عاما) وإريه زلمنوفيتش (85 عاما) من سكان (مستوطنة) نيرعوز، قتلوا في الأسر”.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)