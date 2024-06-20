دو فيلبان: اليمين المتطرف يشكل التهديد الحقيقي لفرنسا

باريس- “القدس العربي”:

خلافاً للعديد من المثقفين والسياسيين الفرنسيين، لاسميا من اليمين التقليدي، رفض رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيلبان، وضع حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، و“الجبهة الموحدة اليسارية” في كفّة واحدة، ما يعد دعما ضمنياً غير متوقع من شخصية يمينية تقليدية معروفة، على بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات التشريعية المبكرة.

دو فيلبان اعتبر أن حزب مارين لوبان وجوردان بارديلا، “يشكل التهديد الحقيقي لفرنسا”. وقال: “أعتقد أنه يجب إعطاء الأولوية لمحاربة التجمع الوطني، فهو يشكل التهديد الحقيقي لبلادنا اليوم”.

▶️️️ #Exclusif : Dominique de Villepin, invité de LCI : “Je considère que la lutte doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national.”@Villepin#24hPujadas #LCI #La26 ⤵️ pic.twitter.com/OyTvB4XHnA — 24h Pujadas (@24hPujadas) June 19, 2024

ورفض السياسي المخضرم، الذي أصبح شخصية بارزة على الساحة السياسية من خلال معارضته للحرب في العراق نيابة عن فرنسا عام 2003، الوقوف على الحياد في حال كان عليه الاختيار بين مرشح لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، ومرشح عن ”الجبهة اليسارية” في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، في حين أشار العديد من قادة اليمين إلى أنهم سيصوتون في الجولة الثانية لصالح حزب مارين لوبان وجوردان بارديلا في حال كان بمواجهة اليسار.

وقال دومينيك دو فيلبان: “إنها مخاطرة لا ينبغي لنا أن نتحملها. فوز اليمين المتطرف سيشكل خطراً على فرنسا. ومن شأنه تشويه سمعتها”.

وأضاف: “هناك خطر التوترات مع بعض حلفائنا الرئيسيين وبلدان الجنوب العالمي. سيكون خطر التخفيضات والانهيارات كبيرا”.