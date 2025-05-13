دو فيلبان يتصدر من جديد الاستطلاعات الشعبية للشخصيات السياسية

باريس- “القدس العربي”:

بعد أن سجل اختراقاً لافتاً في شهري فبراير ومارس، تراجع دومينيك دو فيلبان في شهر إبريل أمام رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب؛ وها هو يعود من جديد في شهر مايو إلى صدارة تصنيف الشخصيات السياسية المفضلة لدى الفرنسيين، متقدمًا على إدوار فيليب، بحسب استطلاع أجرتها مؤسسة Ifop-Fiducial لصالح مجلة Paris Match وإذاعة Sud Radio، ونُشرت نتائج يوم الاثنين 12 مايو 2025.

L’homme de droite aimé par les gens de gauche

➡️ https://t.co/a4WELoYEXU pic.twitter.com/rW10wJIBVk — 20 Minutes (@20Minutes) May 13, 2025

وقد حصل دو فيلبان على %51 من الآراء الإيجابية، أي بزيادة نقطة واحدة مقارنةً بشهر أبريل، حين حلّ في المرتبة الثانية بفارق ضئيل أمام إدوار فيليب، أول رئيس حكومة في عهد إيمانويل ماكرون.

وجاء إدوار فيليب ثانيا هذه المرة بنسبة تأييد بلغت %50. لكنه يسجل تراجعًا بنقطتين مقارنةً بالتصنيف السابق، ما جعله يتنازل عن المركز الأول. ويليه عن قرب اثنان من رؤساء الوزراء السابقين أيضًا، ميشيل بارنييه (46%) وغابرييل أتال (45%).

وقد كسب دومينيك دو فيلبان أرضية جديدة بعد سلسلة من التصريحات الحاسمة الرافضة للحرب على غزة والمنتقدة لتعاطي الحكومة مع الأزمة بين باريس والجزائر. فقد كرّر التشديد على معارضته للهجوم الذي قرّره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأراضي الفلسطينية، متهما إياه بـ”محاولة تصحيح أوضاع المنطقة بالقوة”.

« Il n’y aura pas de paix sans justice à Gaza. » (1/2) 8 décembre 2024 – @AJEnglish#gaza #opengazanow pic.twitter.com/LiOcy008VD — Dominique de Villepin (@Villepin) May 11, 2025

كما وجّه انتقادات متكررة لما وصفه بالمزايدة من قبل وزير الداخلية الفرنسي الحالي برونو روتايو الحالي بشأن الجزائر، وذلك في سياق الأزمة بين باريس والجزائر المستمرة منذ عدة أشهر.

ويحظى دو فيلبان بدعم من اليسار، بنسبة %55 من الآراء الإيجابية – منها 65% لدى “فرنسا الأبية” – وكذلك من اليمين (55%)، لا سيما من حزبه السياسي السابق “الجمهوريون” (70%).

وكان رئيس الوزراء الأسبق قد لفت الأنظار سنة 2003 حين كان وزيرًا لخارجية جاك شيراك من خلال خطابه في الأمم المتحدة ضد الحرب على العراق، ويبدو أنه يُظهر الآن طموحات للترشح في انتخابات 2027.