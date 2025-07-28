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 دياز على أعتاب الانتقال إلى بايرن ميونخ مقابل 75 مليون يورو

منذ ساعة واحدة

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لندن: توصل فريق ليفربول لاتفاق ببيع لويس دياز إلى فريق بايرن ميونخ مقابل 75 مليون يورو (1ر88 مليون دولار)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وجاء الاتفاق بعدما أعاد بايرن فتح الحوار بشأن الصفقة بعدما رفض ليفربول العرض الأول البالغ قيمته 5ر67 مليون يورو الأسبوع الماضي.

ويتواجد ليفربول حاليا في جولته الآسيوية استعدادا للموسم الجديد، وكان دياز لايزال مع الفريق عندما وصل إلى طوكيو أمس الأحد، ولكن لديه الآن الإذن بالرحيل.

ويتبقى عامان في العقد الأساسي لدياز (28 عاما)، ووافق ليفربول على العرض لأنه يعد مساويا لقيمته السوقية في نظر مسؤولي النادي الإنكليزي.

وانضم دياز إلى ليفربول في يناير/ كانون الثاني 2022 وشارك في 50 مباراة بكافة المسابقات في الموسم الماضي، وسجل 17 هدفا، ساهموا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي الفترة التي قضاها مع ليفربول، توج دياز بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي ولقبين لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

(د ب أ)

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